SANTO DOMINGO.- Lo que por años fue un nudo crítico debido a la gran cantidad de vehículos y lo angosto del asfalto, hoy comienza a transformarse en una vía más amplia y con un tránsito más fluido. Aun sin estar terminada la ampliación de la avenida República de Colombia, la obra no solo avanza a ritmo acelerado, sino que los conductores ya experimentan el alivio de una infraestructura diseñada para el futuro.

Aunque apenas han transcurrido unos siete meses desde el inicio de este proyecto, el cambio es evidente a simple vista. Los vehículos se desplazan por la intersección de esta vía con la avenida Monumental, disfrutando de carriles más amplios y de dos de los cuatro nuevos giros a la derecha entregados recientemente.

Así avanza el paso a desnivel de la avenida República de Colombia./Foto Jorge González

“Esto es lo que hay que hacer: resolver problemas y hacerlo en un tiempo razonable. Abinader vino a solucionar todo lo que tiene que ver con los tapones en el centro de la ciudad y eso hay que aplaudirlo. Pero que no roben”, vociferó un conductor desde un vehículo todoterreno.

En la zona

En un recorrido realizado por un equipo de El Nacional, se pudo observar varios carriles terminados, con un flujo ágil de vehículos, y otros cerrados, pero debidamente señalizados. También se aprecian jardineras y aceras ya concluidas. Sin embargo, aún hay numerosas máquinas pesadas realizando excavaciones y movimiento de tierra.

La estética de la vía ha dado un giro importante. Con carriles que ahora alcanzan hasta los 3.50 metros de ancho, la sensación de amplitud es notable. Donde antes había maleza y broza, hoy se observa un terreno preparado y despejado que anticipa una de las soluciones viales más esperadas de la capital.

Detalles de la avenida República de Colombia

La intervención abarca un tramo de entre 7 y 11.7 kilómetros, desde el kilómetro 13 de la Autopista Duarte hasta la avenida Los Próceres. Según el diseño, se contempla la ampliación de la vía a seis carriles (de 3.30 a 3.50 metros cada uno) y la construcción de infraestructuras clave para agilizar el flujo de los más de 35,000 vehículos que transitan diariamente por la zona.

Algunos tramos de tres carriles de la avenida República de Colombia ya fueron habilitados. Además, una muy visible señalización y la intervención de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), junto a obreros del MOPC, han permitido que los vehículos se muevan con mayor libertad./Foto Jorge González

Con la remodelación y ampliación de la avenida República de Colombia, que tendrá un costo final de unos 9,000 millones de pesos, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encargado del proyecto, busca reducir considerablemente los taponamientos y beneficiar a más de 1.4 millones de personas.

La vía contará con seis carriles principales que ofrecerán una conducción más segura y cómoda, además de rampas y giros estratégicamente ubicados para eliminar los traumáticos cruces a la izquierda. Asimismo, incluirá paisajismo y áreas peatonales que prometen convertir este corredor en un espacio urbano moderno y amigable con el medio ambiente.

A pesar de que el proyecto integral contempla la construcción de un túnel y un puente sobre el Arroyo Hondo, el uso parcial de las rampas ya terminadas está impactando positivamente la vida de quienes se desplazan desde el kilómetro 13 de la Autopista Duarte hacia el centro de la ciudad.

El Dato

Cambio ambiental

El proyecto generará una transformación ambiental significativa, ya que convertirá una cañada contaminada y permitirá la recuperación de más de 24,000 metros cuadrados de áreas verdes para el desarrollo de un parque ecológico que será administrado por el Jardín Botánico Nacional.

Este nuevo pulmón urbano incluirá senderos ecológicos, ciclovías, gimnasio al aire libre, puntos de reciclaje, cámaras inteligentes y espacios seguros para la contemplación y la recreación.