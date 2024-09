Tras accidente, padre de la Bombita Azua pide a Faride intervenir negocios a orilla de carreteras

Tras el mortal accidente ocurrido en la madrugada de este domingo en la comunidad de Bastida, en el municipio de Las Yayas, Azua, el padre de la iglesia de La Bombita, Moisés Corcino, hizo un llamado a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para que elimine los negocios que se encuentran a orilla de las carreteras.

Afirmó que entre los pueblos de Azua y San Juan hay más de 30 bares o colmadones en las orillas de la carretera en donde la gente se reúne a beber, sin medir las consecuencias.

“En muchas ocasiones me ha tocado ir casi empujando a la gente con el vehículo para que me permitan pasar porque los bebedores no se mueven. Imagínate algo como eso en una autopista de alta velocidad, donde la gente no mide las consecuencias de que un vehículo pueda perder el control”, relató Corcino.

Calificó la tragedia como lamentable y dijo que esta es una oportunidad para que Raful actúe en consecuencia, eliminado esos colmadones que representan un peligro para la sociedad.