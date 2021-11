Travis Scott pagará los funerales de las víctimas de su concierto

Quiere ayudar

El rapero estadounidense, Travis Scott sigue buscando ayudar en las investigaciones sobre el accidente en su concierto del Festival Astroworld, que cobró la vida de ocho personas y dejó muchos heridos, el pasado fin de semana.

Pagará funerales

A través de sus abogados, el cantante afirmó que se hará cargo de los gastos funerales de las personas que perdieron la vida tras la estampida de gente abajo del escenario.

Además, Travis Scott quiere brindar un mes de terapia gratuita a los afectados por la tragedia y para ello se asoció con BetterHelp, un portal que auxilia a las personas con sus problemas de salud mental.

De momento, Travis, quien sigue devastado, decidió cancelar su aparición en el festival Day N Vegas.

Ninel Conde

No quiere verla

Ninel Conde lamentó en una entrevista que ya no pueda ver a su hijo Emmanuel, porque el niño ya no quiere verla. Ante los medios, afirmó que ahora está tratando de llegar a un acuerdo con Giovanni Medina, fuera de los tribunales, para ver al pequeño.

Llegar a un acuerdo

La también actriz mexicana, está dispuesta a ceder con tal de poder tener contacto con su hijo. “De manera particular, estamos tratando de convencer a su papá que me deje verlo, que lleguemos a un acuerdo con las condiciones que él quiera, ahora sí por mi hijo, como quiera, a donde quiera, el día que quiera”, señaló.“Si sigo hablando me pongo a chillar, no es fácil”, dijo la intérprete de “Bombón asesino”, poniéndose sentimental con ese difícil asunto, informa La Botana.

El Juego del Calamar

Segunda temporada

Dicen por ahí que cuando una película o serie es muy buena, es mejor que no tenga segunda parte. Aún así los productores de El Juego del Calamar, se arriesgarán, y confirmaron la segunda temporada, de acuerdo con el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk.

En negociaciones

Hace poco el director y guionista surcoreano afirmó a la revista The Times que ya tiene en su cabeza la historia de la segunda temporada. Y esta semana en declaraciones en televisión, Dong-hyuk aseguró que debido a la “presión y al amor” por una secuela, estaban preparando la nueva temporada.

El realizador y Netflix estaban en negociaciones desde el estreno de la serie. El Juego del Calamar rompió record en la plataforma pues a 17 días de su estreno tenía 111 millones de espectadores.