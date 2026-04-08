Santo Domingo Este.– La franquicia Trenes de Santo Domingo Norte tomó la delantera en la serie final del X Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia Santo Domingo, tras imponerse la noche del martes 86-79 sobre los Leñeros del club Los Mina, en partido celebrado en el polideportivo del club Ozama.

Con el triunfo, los Trenes colocan la serie 1-0 en una final pactada al mejor de siete encuentros (5-3), correspondiente al campeonato dedicado al presidente Luis Abinader, y que se disputa por la Copa Seaboard “Energía Limpia”, con respaldo del Ministerio de Deportes.

El ataque de los ganadores estuvo liderado por los refuerzos Yeickson Montero y Randy Bautista, quienes anotaron 21 y 19 puntos, respectivamente. Bautista también repartió seis asistencias, mientras ambos dominaron los tableros con siete y nueve rebotes.

A la ofensiva se sumó Michael De la Cruz, con un sólido doble-doble de 17 puntos y 14 rebotes. Carlos Ramos agregó 11 tantos y Miguel Martínez contribuyó con nueve unidades.

Por los Leñeros, Joni Liriano fue el más destacado con 25 puntos y seis rebotes. Luis Ángel Morillo aportó 18 encestes y siete capturas, mientras que Willy Batista y Pedro Martínez terminaron con nueve y siete puntos, este último con ocho rebotes.

Los Trenes disputan su cuarta final consecutiva, con un título en su historial logrado en 2023. En contraste, el conjunto de Los Mina regresa a una serie por el campeonato por primera vez desde 2013, en lo que representa su segunda aparición en finales, tras coronarse en 2012.

Kelvin Furcal, Yeickson Montero, Miguel Carmona y Michael De la Cruz, de los Trenes de Santo Domingo Norte. / Fuente externa.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo, presidida por William Cabral Lugo. El comité organizador lo encabeza Ángel De la Cruz, mientras que José Esteban Borromé se desempeña como comisionado.

La serie final continuará el próximo viernes, a las 8:00 de la noche, nuevamente en el polideportivo del club Ozama, en Santo Domingo Este.