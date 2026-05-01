Esta fotografía del 18 de julio de 2024 muestra píldoras de mifepristona en una clínica de Planned Parenthood, en Ames, Iowa. (AP Foto/Charlie Neibergall)

Un tribunal federal de apelaciones restringió el acceso a uno de los medios más comunes para aborto en Estados Unidos al bloquear el envío por correo de recetas de mifepristona.

El fallo unánime del viernes de un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, exige que la píldora abortiva se distribuya únicamente de manera presencial en clínicas, revocando las regulaciones establecidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La determinación, que probablemente será apelada ante la Corte Suprema de Estados Unidos, es el mayor sacudón a la política de aborto en el país desde que el máximo tribunal revocó en 2022 el fallo del caso Roe vs. Wade y permitió que los estados aplicaran prohibiciones al aborto.

En la determinación, el juez Kyle Duncan, quien fue nombrado por el presidente Donald Trump, coincidió con el argumento del estado de Luisiana de que permitir que el medicamento se envíe por correo allí deja sin efecto la prohibición estatal del aborto en todas las etapas del embarazo.

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“El aborto facilitado por la acción de la FDA anula la prohibición de Luisiana sobre los abortos con medicamentos y socava su política de que ‘todo niño no nacido es un ser humano desde el momento de la concepción y es, por lo tanto, una persona legal’”, señala la determinación del panel.

La mifepristona interviene en la mayoría de los abortos en EEUU

La mifepristona fue aprobada en 2000 como una forma segura y eficaz de terminar embarazos tempranos. Por lo general se usa en combinación con un segundo medicamento, el misoprostol.

Encuestas han encontrado que la mayoría de los abortos en Estados Unidos se realizan mediante píldoras y que aproximadamente 1 de cada 4 abortos a nivel nacional se receta vía remota.

La mifepristona fue aprobada en 2000 como una forma segura y eficaz de terminar embarazos tempranos.

Una encuesta a proveedores de aborto el año pasado estimó que más mujeres en estados donde la interrupción del embarazo está prohibido obtuvieron abortos de esa manera que viajando a otros estados.

Algunos estados gobernados por demócratas tienen leyes que buscan proteger a los proveedores que recetan mediante consultas vía remota a pacientes con prohibiciones en otros lugares.

Ese aumento en prominencia es la razón por la que los opositores al aborto han apuntado a las píldoras en legislación y litigios.

La determinación va en contra de cómo los tribunales suelen ver las decisiones de la FDA

Hay pocos precedentes de que un tribunal federal revoque las regulaciones científicas de la FDA, y no estaba claro de momento qué tan rápido o completamente la decisión afectaría el envío por correo del medicamento en todo el país.

Durante mucho tiempo, los jueces han deferido a los criterios de la agencia sobre la seguridad y la regulación apropiada de los medicamentos.

Durante el gobierno de Trump, funcionarios de la FDA han declarado repetidamente que la agencia está realizando una nueva revisión de la inocuidad de la mifepristona, por instrucción del presidente.

Los jueces, todos nominados por presidentes republicanos, señalaron en su determinación que la FDA “no pudo decir cuándo podría completarse esa revisión y admitió que aún estaba recopilando datos”.

Debido a casos raros de sangrado excesivo, la agencia inicialmente impuso límites estrictos sobre quién podía recetar y distribuir la píldora: sólo médicos especialmente certificados y sólo después de una cita presencial en la que la persona recibiría la píldora.

Ambos requisitos se eliminaron durante los años del COVID-19. En ese momento, funcionarios de la FDA bajo el presidente Joe Biden dijeron que, después de más de 20 años de monitorear el uso de la mifepristona y revisar decenas de estudios que involucraban a miles de mujeres, estaba claro que las mujeres podían usar la píldora de manera segura sin supervisión directa.

GenBioPro, que fabrica mifepristona genérica, dijo en un comunicado que la decisión del tribunal “ignora la rigurosa ciencia de la FDA y décadas de uso inocuo de la mifepristona en un caso impulsado por opositores extremistas al aborto”.

El impacto no es sólo en estados con prohibiciones

En una presentación judicial, el fiscal general de Luisiana y una mujer que dice que fue coaccionada para tomar píldoras abortivas solicitaron que las reglas de la FDA se revirtieran a cuando las píldoras sólo podían recetarse y dispensarse de manera presencial.

El mes pasado, un juez federal con sede en Luisiana determinó que esas autorizaciones socavaban la prohibición estatal del aborto, pero no llegó a deshacer las regulaciones de inmediato.

Fotografía de archivo fechada el 27 de junio de 2022 que muestra a un grupo de manifestantes anti-aborto durante una protesta en el campus de la Universidad Internacional de Florida, en Miami (EE.UU.). EFE/ Cristobal Herrera-ulashkevich ARCHIVO

La determinación del viernes está vigente mientras el caso avanza por los tribunales y se extiende más allá de Luisiana y de los estados con prohibiciones al aborto.

Las recetas por telesalud se han vuelto comunes incluso en estados donde el aborto está permitido, y la determinación también las bloquea allí .

“Esto va a afectar el acceso de los pacientes al aborto y a la atención por aborto espontáneo en todos los estados del país”, advirtió Julia Kaye, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). “Cuando se restringe la telemedicina, las comunidades rurales, las personas con bajos ingresos, las personas con discapacidad, los sobrevivientes de violencia de pareja y las comunidades de color son quienes más sufren”.

El Comité Nacional por el Derecho a la Vida dijo que la decisión “restaura una capa crítica de supervisión para la salud de las mujeres”.

“Esta decisión es un paso importante hacia la restauración de salvaguardas médicas de sentido común que fueron descartadas de manera temeraria por la administración Biden en la prisa por ampliar el acceso a la píldora abortiva”, dijo Carol Tobias, presidenta del grupo. “Las mujeres merecen algo mejor que un sistema de aborto por correo que prioriza la ideología sobre la seguridad”.

El siguiente paso podría ser una apelación ante el máximo tribunal

La determinación del viernes prepara el terreno para una probable apelación ante la Corte Suprema.

“Espero con interés seguir defendiendo a las mujeres y a los bebés a medida que este caso continúe”, dijo en un comunicado la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, republicana.

El máximo tribunal, de mayoría conservadora, anuló el aborto como un derecho a nivel nacional en 2022, pero preservó por unanimidad el acceso a la mifepristona dos años después.

Sin embargo, esa decisión de 2024 eludió los temas centrales al determinar que los médicos antiaborto detrás del caso no tenían legitimación legal para demandar.

Representantes de la FDA y del Departamento de Justicia no comentaron al respecto el viernes.

Mientras tanto, grupos antiaborto celebraron la determinación. Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo antiaborto Susan B. Anthony Pro-Life America, celebró la determinación como “una enorme victoria para las víctimas y sobrevivientes del temerario régimen de medicamentos abortivos por pedido por correo de Biden”.

“Las mujeres y los niños sufren y la soberanía estatal se viola todos los días que la FDA permite que los medicamentos abortivos inunden el correo”, señaló Dannenfelser.