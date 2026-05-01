El cantante español Enrique Iglesias, a lo largo de su carrera, se ha caracterizado por la cercanía que suele mostrar con sus seguidores durante sus conciertos. En numerosas ocasiones, el artista ha protagonizado momentos virales en los que interactúa de forma directa con su público, incluyendo saludos cercanos, abrazos e incluso besos en la mejilla, y en algunos casos, besos en los labios.

Esta es la razón, por la que el intérprete de “Experiencia religiosa” está en el centro del escándalo tras la difusión de un video que muestra un inesperado momento con una fanática durante una de sus presentaciones en vivo.

Según se observa en el audiovisual que rápidamente se volvió viral, una seguidora logra subir al escenario con la intención inicial de tomarse una fotografía con el cantante. Sin embargo, el momento toma un giro inesperado cuando la fanática lo sorprende y le da un beso apasionado. Lejos de apartarse de inmediato, Enrique responde de manera positiva, prolongando el contacto por unos segundos adicionales.

El hecho ha generado un amplio debate en redes sociales, donde usuarios han cuestionado los límites entre la cercanía de los artistas con su público y lo que puede considerarse una situación fuera de control.

En una de las publicaciones donde circula el video, la fanática (quien se identifica como Daniela Ríos) comentó sobre la situación destacando que está muy feliz con el momento que vivió con su artista favorito: “Por más que digan, por más que juzguen, por más que opinen, la más feliz soy yo, y eso nadie me lo quita”, resaltó.