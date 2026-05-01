Junior Caminero no conoce límites y así lo demostró la noche de este viernes dándole el inicio al mes de mayo.

El antesalista dominicano despachó su noveno cuadrangular de la campaña, un auténtico proyectil que abandonó el terreno a una velocidad impresionante de 112 MPH.

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El «trabucazo» de Caminero recorrió una distancia proyectada de 432 pies, confirmando que cuando el criollo hace contacto sólido, la pelota lleva etiqueta de inalcanzable.

Durante las primeras semanas de la temporada, los Rays se han caracterizado por un estilo diferente encabezando las Mayores en ejecuciones de toques de sacrificio y destacando por su agresividad en el robo de base. Sin embargo, el madero de Caminero ofrece una dimensión distinta.

Resultados

Finalmente los Rays se llevaron la victoria en un enfrenta miento contra los Gantes 3-0