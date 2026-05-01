Al igual que Alofoke, el abogado Eduardo Saint-Hilaire reaccionó a la acción legal interpuesta contra ambos por la diputada Leyvi Bautista y su esposo, Jean Claude, quienes lo acusan de supuesta difamación e injuria.

En un video colgado en las redes sociales, el jurista manifestó su disposición de enfrentar el proceso en las instancias correspondientes para que la verdad de los hechos prevalezca.

Sostuvo que en la vida existen “momentos para guardar silencio y momentos para hablar”, siendo la justicia el mejor escenario para dirimir cualquier diferencia.

El profesional del derecho aseguró que, a pesar de la controversia, se siente tranquilo porque «todo sale a la luz», tras señalar que confía plenamente en que la realidad de la situación se impondrá conforme avance el calendario judicial.

El pasado martes, la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) apoderó a la Fiscalía del Distrito Nacional de una querella contra Eduardo Saint-Hilaire, panelista de “Esto no es Radio”, acusado de difamación y de violar la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

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La misma, depositada ante el área especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, incluye además a las empresas Alofoke Media Group y Alofoke Music, ambas propiedades del empresario digital Santiago Matías.

Abogado

El abogado enfatizó que el caso ya se encuentra bajo la jurisdicción de la justicia, el orden público y el derecho penal, pero aclaró que aún no ha sido notificado.

Saint-Hilaire manifestó que esta es la vía idónea para dirimir las diferencias, asegurando que se encuentra preparado para dar la cara en los escenarios procesales que dispone el sistema de justicia de República Dominicana.

En tal sentido, el jurista hizo un llamado al Ministerio Público para que otorgue un curso rápido a la querella.

“Estamos a la espera de que arranque, en buen dominicano, cuanto antes; y que podamos discutir esto en el escenario correcto, que es la justicia. Que sea cuanto antes, pues esperamos que a este procedimiento se le dé curso, que se instruya y que arranquen los procedimientos”, puntualizó.

“Agradezco a mis compañeros y a todo un pueblo que, de una forma u otra, han dado seguimiento a este tema. Ya estamos donde tenemos que estar y se debe discutir este tema en los tribunales. Repito e íntegro: por favor, al Ministerio Público, que le dé curso cuanto antes”, sostuvo.

Empresario

Alofoke mostró ayer su interés de enfrentar lo antes posible el proceso legal iniciado en contra de sus empresas, al tiempo que enfatizó su deseo de que el sistema judicial actúe con la mayor celeridad posible.

Abogado se sumó a Alofoke que también demando que se agilice el proceso judicial en su contra.