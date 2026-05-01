Santo Domingo. -Los maestros públicos que obtengan una puntuación por debajo de los 60 puntos en la Evaluación de Desempeño Docente 2026 (EDD) estarán exentos del aumento de salarios de entre un 7 y un 32% que proyecta el Gobierno para los que aprueben el examen y serán sometidos a un plan de evaluación de 6 meses, para que corrijan sus debilidades en las aulas.

“Los maestros que queden se queden por debajo de lo esperado se someten a un plan de formación que le permite corregir debilidades y fundamental las fortalezas que tienen”, afirmó la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Casi 23,000 maestros reprobaron la última Evaluación de Desempeño Docente aplicada por el Ministerio de Educación a 60,100 maestros públicos, en el período 2017-2018, según datos oficiales.

Sin embargo, el programa de formación a que debieron ser sometidos esos maestros por el Ministerio de Educación nunca llegó.

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Esos maestros siguieron llevando sus debilidades a las aulas, sin que nada pasara y quienes se quemaron recibieron los mismos incentivos salariales que los que pasaron, ascendente a un 10%.

Como consecuencias, los millonarios recursos económicos utilizados en ese proceso fueron desperdiciados, porque el Ministerio no aplicó los correctivos para elevar la capacidad profesional de los educadores cuyos resultados fueron “insatisfactorios”.

El 30 de octubre del 2025, el Ministerio de Educación inició la EDD de más de 115 mil maestros públicos, con el objetivo de medir sus habilidades impartiendo docencia en las aulas, en varias etapas.

Las autoridades afirman que el proceso ha avanzado en más de un 77% hacia finales de abril de este año, con una sexta etapa programada para el 30 de abril.

La calidad de los maestros públicos debe medirse cada 3 años, pero la EDD este 2026 arrancó con un retraso de 9 años.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, calificó como de “alta prioridad” la Evaluación de Desempeño Docente, convencido de que mejorará el proceso enseñanza-aprendizaje en las escuelas del Estado.