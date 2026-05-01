Santo Domingo Este.– Residentes de distintos complejos habitacionales de Ciudad Juan Bosch realizaron una protesta contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este para exigir una solución inmediata a las constantes apagones que afectan la zona.

Durante la manifestación, decenas de comunitarios hicieron sonar calderos y utensilios de cocina desde los balcones de sus apartamentos, en señal de rechazo a los frecuentes apagones y variaciones de voltaje que, según denunciaron, se registran diariamente en el proyecto habitacional.

Entre los residenciales afectados figura Dos Amigos , cuyos moradores aseguraron que las interrupciones eléctricas han provocado daños en electrodomésticos, dificultades para trabajar y molestias constantes a las familias.

Además, se sumarón los residenciales; Río Verde, La Marqueza, Crifer, Palma Coco, Palamera del Este Palama Cana, El Sembrador 1y 3, La Mañosa y Florazahar, entyre otros.

Contratista realizan cambios de medidores por alteracionesen el residenciales de Ciudad Juan Bosch.

Los residentes afirmaron que han realizado múltiples reportes a Edeeste sin obtener respuestas satisfactorias, por lo que decidieron elevar su protesta de forma pacífica para llamar la atención de las autoridades.

«Pagamos el servicio y merecemos energía estable. No podemos seguir viviendo entre apagones y fluctuaciones», expresaron algunos de los manifestantes mientras participaban en el cacerolazo desde sus edificios.

Los comunitarios advirtieron que continuarán las protestas si no se adoptan medidas urgentes para estabilizar el suministro eléctrico en Ciudad Juan Bosch y garantizar un servicio eficiente para todos los residentes.