Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que si Hamás no cumple con el acuerdo de alto el fuego y “continúa asesinando en Gaza”, EE. UU. no tendrá “más opción que entrar y matarlos”, según un mensaje publicado en la red Social Truth.

El mandatario lanzó la advertencia en su cuenta de la red Social Truth, asegurando que la continuación de “asesinatos” en la Franja invalidaría las condiciones pactadas y justificaría una intervención más contundente.

En paralelo, el jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, instó el miércoles a Hamás a cesar “firmemente” la violencia contra civiles en Gaza y a aprovechar la “oportunidad histórica” para avanzar hacia la paz “desarmándose sin demora”. Cooper señaló en un mensaje en X que había transmitido sus preocupaciones a los mediadores que negocian en Egipto la implementación de la propuesta de paz impulsada por la administración de Trump.

Puedes leer: Nicolás Maduro asegura que el Gobierno de Trump ordenó a la CIA «acabar» con Venezuela

Fuentes citadas en medios y videos difundidos en redes muestran que, tras el acuerdo de alto el fuego, milicias en Gaza se han movilizado para retomar el control, y se han documentado ejecuciones sumarias y enfrentamientos entre grupos armados rivales. Varios videos recientes muestran a personas maniatadas y ejecutadas en la ciudad de Gaza, según las informaciones locales.

El arranque del alto el fuego coincidió con la retirada de tropas israelíes de parte del territorio, pero la escalada de violencia interna en Gaza pone en riesgo la implementación del acuerdo y aumenta la presión internacional sobre mediadores y fuerzas implicadas.



La situación sigue siendo volátil: mientras la Casa Blanca y Centcom presionan a Hamás para que cumpla el alto el fuego, las denuncias de ejecuciones y los choques entre milicias complican la estabilidad en la Franja de Gaza y la posibilidad de una tregua duradera.