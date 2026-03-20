El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes la muerte del actor y experto en artes marciales Chuck Norris, un seguidor del republicano, a quien recordó como un «tipo duro».

«Chuck Norris era un gran tipo. Un tipo duro y un gran seguidor mío. No quisieras pelear con él», declaró Trump al enterarse por la prensa, en los jardines de la Casa Blanca, del fallecimiento del actor.

El mandatario pidió a los periodistas que hicieran llegar sus condolencias a la familia del intérprete.

Norris falleció el jueves por la mañana, a los 86 años, tras sufrir una emergencia médica repentina.

El actor es recordado por su legendaria pelea con Bruce Lee en The Way of the Dragon (1972) y por su papel en la serie de televisión Walker, Texas Ranger (1993), interpretando a Cordell Walker, un ranger de Texas que combate el crimen con su estilo de lucha y firme código moral.

La serie fue un éxito mundial y convirtió a Norris en un fenómeno viral gracias a los populares «Chuck Norris Facts», bromas que exageraban sus habilidades, como «Chuck Norris no hace flexiones, empuja la Tierra hacia abajo».

El intérprete fue un reconocido simpatizante del Partido Republicano y expresó públicamente su apoyo a figuras conservadoras, entre ellas Ronald Reagan y Donald Trump.