SAN JUAN AP. — Un sismo de magnitud 5,7 remeció Puerto Rico en la madrugada del lunes y sacó a los boricuas de la cama. Es el temblor más potente registrado en el territorio estadounidense, que lleva temblando más de una semana.

El terremoto tuvo su epicentro justo al sur de la isla, a una profundidad relativamente escasa de 10 kilómetros (más de 6 millas), según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

No hubo amenaza de tsunami, dijeron las autoridades. En algunas partes de la isla se reportaron cortes de electricidad tras el temblor, dijo a The Associated Press Ángel Vázquez, director de gestión de emergencias de Ponce, una ciudad del sur.

Según Vázquez, fue uno de los sismos más potentes registrados desde que la tierra comenzó a temblar el pasado 28 de diciembre y “duró mucho tiempo”. Por el momento no se reportaron víctimas ni daños estructurales, aunque algunos residentes informaron de pequeños deslaves que llevaron a las autoridades a cerrar temporalmente carreteras en algunas zonas de la costa sur.

La doctora Sindia Alvarado, que vive en Peñuelas, un municipio de esa región, dijo que se quedó petrificada. “Toda mi familia se despertó gritando”, relató. “Pensé que la casa iba a partirse por la mitad”.

La inusual serie de terremotos en la región sur de la isla comenzó en la noche del 28 de diciembre, con temblores cuyas magnitudes oscilan entre 4,7 y 5,1. AP