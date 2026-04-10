¿Un vuelo de chichigua en Haití? La burla en tiempos difíciles

Mayor no puede ser el desafío de Barbecue, o la burla, al aparecer volando una chichigua en algún lugar de Puerto Príncipe. ¿Qué les parece?

Cuando no es Juan, es Juana. Se dice que por el alza del combustible la fuerza antipandillas de la ONU no ha podido comenzar su tarea en Haití.

Israel, con su ansia de sangre, pone en riesgo la tregua en Irán que el presidente Donald Trump exhibe como una victoria. ¿Podrán frenarlo?

El presidente ruso Vladimir Putin también declaró una tregua en Ucrania por la pascua ortodoxa. Como siempre juega sucio, nadie se fía.

Pese a los muchos casos sin aclararse, el país lidera el avance en Estado de derecho a nivel mundial, según World Justice Project. ¿Comentario?

Duquesa, que el Gobierno busca convertir en parque, pasa factura con el laudo que condena al Estado a pagar 44 millones de dólares. Costoso el vertedero.

La Antigua Orden Dominicana vuelve a excederse al amenazar a haitianos para que abandonen a Sabana Iglesia en 15 días. ¡De acuerdo?

Los descendientes de Fidel y Raúl Castro ganan protagonismo sobre los posibles cambios políticos en Cuba. ¿Otra generación?