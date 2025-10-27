Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader informó que 737 viviendas resultaron afectadas por los efectos de la tormenta tropical Melissa, mientras que 38 personas fueron albergadas de forma preventiva para resguardar su seguridad.

Durante su participación en “La Semanal con la Prensa”, el mandatario explicó que el Gobierno habilitó un albergue en el Distrito Nacional para brindar asistencia inmediata a las familias impactadas por el fenómeno atmosférico.

Abinader señaló que las autoridades continúan desplegadas en todo el país, realizando labores de evaluación de daños y apoyo a las comunidades afectadas, y reiteró el compromiso del Gobierno con la protección de la vida y la seguridad de la población.