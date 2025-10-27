Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader sostuvo este lunes una reunión virtual con 15 gobernadoras provinciales para evaluar los daños ocasionados por el huracán Melissa y coordinar las acciones de asistencia y reconstrucción en las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones.

El encuentro, realizado desde el Palacio Nacional, contó con la participación de los ministros José Ignacio Paliza, de la Presidencia, y Andrés Bautista, Administrativo de la Presidencia, junto a otros funcionarios del gabinete de emergencia.

Durante la reunión, el mandatario escuchó los reportes directos sobre las principales afectaciones en cada provincia, que incluyen viviendas inundadas, interrupciones del servicio eléctrico, deslizamientos de tierra y daños en carreteras y puentes.

También participaron de manera virtual los ministros de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla; además de los directores del DASAC (antiguo Plan Social), Édgar Féliz Méndez; del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guaba, y de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco.

Quizas quieras leer: Ministerio Público acusa a Hugo Beras y otros ocho implicados por sabotaje al sistema de semáforos

Las gobernadoras informaron sobre las acciones inmediatas ejecutadas en sus demarcaciones, como la habilitación de refugios temporales, la distribución de alimentos y agua potable, y la movilización de equipos de asistencia social hacia las comunidades más afectadas.

Entre las participantes se encontraban las representantes de Azua, Bahoruco, Barahona, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Altagracia, La Romana, Duarte, Elías Piña, San Juan, Monte Plata, Independencia y Santo Domingo.

Con esta reunión, el Gobierno busca fortalecer la coordinación interinstitucional y acelerar la fase de recuperación posterior al paso de Melissa, priorizando la atención a las familias damnificadas y la rehabilitación de infraestructuras críticas.