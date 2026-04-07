Santo Domingo.- Desde la madrugada una activa vaguada presente en varios niveles de la troposfera ha provocado aguaceros de moderados a fuertes sobre gran parte del territorio nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las precipitaciones han afectado de manera directa a localidades de La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona.

La actividad lluviosa se extenderá durante las primeras horas de la mañana, debido a que la atmósfera permanece saturada y bajo condiciones de gran inestabilidad.

Vaguada

Este fenómeno meteorológico es impulsado por la incidencia de la vaguada, la cual continúa desplazando núcleos nubosos cargados de humedad sobre el litoral costero caribeño y la región este, lo que sugiere que las condiciones de mal tiempo persistirán a corto plazo.

Ante este panorama, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet ratificó los niveles de alerta y aviso meteorológico para 11 provincias, medida que asegura busca prevenir incidentes mayores frente al riesgo inminente de inundaciones urbanas repentinas, así como posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Vaguada desde ayer está incidiendo en el clima del territorio nacional.

Las provincias que se encuentran en vigilancia son: al Gran Santo Domingo, La Vega, Elías Piña, San José de Ocoa y San Cristóbal.

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De igual forma, meteorología han extendido el monitoreo hacia la zona norte y fronteriza, abarcando a Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Santiago y Dajabón, donde se esperan acumulados significativos de agua en las próximas horas.

En tal sentido, Indomet recomienda a las personas a mantenerse informados a través de los boletines oficiales y evitar el cruce de puentes o cauces con grandes volúmenes de agua, fruto de la combinación de suelos saturados y lluvias persistentes.