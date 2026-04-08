Las intensas precipitaciones volvieron a dejar al descubierto la vulnerabilidad de sectores como Cuesta Hermosa, Las 800, El Condado y Nuevo Amanecer

Santo Domingo.– La vaguada que incide sobre gran parte del territorio nacional desde la noche del martes ha provocado intensas lluvias, con acumulados que en varias zonas superaron los 200 milímetros durante la madrugada de este miércoles , generando inundaciones, desplazamientos y pérdidas de materiales.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) advirtió que las precipitaciones continuarán, por lo que mantiene varios niveles de alerta en distintas provincias, ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

De acuerdo con la Defensa Civil, al menos 195 personas han sido desplazadas hacia zonas seguras, mientras seis comunidades permanecen incomunicadas en las provincias de Puerto Plata y Monte Plata. Además, unas 306 viviendas se encuentran anegadas.

El informe señala que al menos cinco ríos se han desbordado en distintas demarcaciones, incluyendo Santo Domingo, San José de Ocoa y San Cristóbal, lo que ha agravado la situación en áreas vulnerables.

En el sector Los Ríos, en el Distrito Nacional, el desbordamiento de una cañada dejó más de 500 viviendas afectadas, con pérdidas totales de ajuares y pertenencias, impactando a decenas de familias.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que varias provincias del país permanecen bajo distintos niveles de alerta, por la incidencia de vaguada.

El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como a mantenerse atentos a los boletines oficiales ante la persistencia de la inestabilidad atmosférica.

En respuesta a la emergencia, el presidente Luis Abinader dispuso una intervención inmediata para asistir a las familias afectadas, tras visitar la sede del COE y evaluar los daños.

El mandatario indicó que el Gobierno ha desplegado una respuesta integral desde la madrugada, priorizando la protección de vidas y la asistencia a los damnificados.

A través de la Dirección de Asistencia Social, se distribuyen alimentos y ayuda, especialmente en el Gran Santo Domingo, donde se concentran los mayores daños.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente, mientras continúan las lluvias y persiste el riesgo de nuevas inundaciones en distintas zonas del país.