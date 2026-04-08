Rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) con la presencia del presidente Luis Abinader.- Foto: Alexis Monegro

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó este miércoles acerca de las provincias en alerta debido a las lluvias registradas desde tempranas horas.

Durante una rueda de prensa con la presencia del presidente Luis Abinader, Méndez indicó que se encuentran en alerta amarilla las provincias Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia y Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional.

En alerta verde están Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Altagracia, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte (especialmente el Bajo Yuna) y La Vega.

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Según el boletín del Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, desplazándose hacia el oeste, afectando principalmente San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia y Azua.

Méndez advirtió que las lluvias podrían reanudarse en la tarde, aunque con menor frecuencia, tras el calentamiento diurno.

Asimismo, exhortó a la población, especialmente en zonas de alto riesgo, a mantenerse atenta a las informaciones del INDOMET y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Impacto de las lluvias

El director del COE confirmó la muerte de una niña en el municipio Santo Domingo Oeste, luego de que una pared colapsara a causa de las lluvias.

Indicó que la información le fue comunicada por el alcalde Francisco Peña, a través de la Cruz Roja Dominicana.

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En cuanto al caso de una mujer embarazada reportada como ahogada, señaló que aún no ha sido confirmado, ya que corresponde al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) con la presencia del presidente Luis Abinader.- Foto: Alexis Monegro

Inundaciones y respuesta del Gobierno

Méndez destacó que Santo Domingo Oeste ha sido la zona más afectada, especialmente en sectores como Los Alcarrizos, Manoguayabo y Los Girasoles, donde se han registrado inundaciones y vehículos afectados.

Por disposición del presidente Luis Abinader, el Gobierno, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) y otras instituciones, ha iniciado la evaluación de daños y la asistencia a las comunidades afectadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte.

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“La mano amiga del Gobierno no se hace esperar. Todo está ahora mismo en desarrollo. Se están llevando las respuestas, se están haciendo los análisis de las necesidades de la población afectada», afirmó.

Explicación

El funcionario explicó que se han registrado entre 300 y 400 milímetros de lluvia en estaciones como la del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), lo que supera la capacidad de absorción del suelo y del sistema de drenaje.

Señaló que, debido a la saturación del terreno tras varias semanas de lluvias, el agua se convierte en escorrentía superficial, provocando inundaciones urbanas.

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Finalmente, indicó que, aunque el país cuenta con radares Doppler para monitoreo, estos fenómenos pueden desarrollarse rápidamente, lo que dificulta su predicción exacta.