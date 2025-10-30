Santo Domingo.- Una vaguada provocará aguaceros a partir de este viernes en varias provincias dominicanas, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene en alerta a 22 provincias, incluyendo al Distrito Nacional.

El COE informó que se mantiene en rojo a la provincia San José de Ocoa, mientras rige nivel amarillo para Monte Plata, Peravia, San Cristóbal, Azua, San Juan, Baoruco, Pedernales, Independencia, Elías Piña, Barahona, Dajabón y Monte Cristi.

En otras once demarcaciones, incluyendo el Distrito Nacional, rige nivel de «alerta verde», de acuerdo al informe del organismo, emitido a las 6:00 de la tarde del jueves.

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que los remanentes dejados por el huracán «Melissa» seguirán incidiendo en provincias ubicadas en la parte sur y norte de República Dominicana.

«Melissa» es el quinto huracán de la temporada ciclónica en el Atlántico esta temporada, y el cuarto que alcanza la máxima categoría.

Los expertos pronosticaron para esta temporada un total de 18 tormentas con nombres, incluidos nueve huracanes.

En la actual estación ciclónica, que se extiende del primero de junio al 30 de noviembre, se han formado trece tormentas con nombres, entre ellas cinco huracanes.