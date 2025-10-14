SANTO DOMINGO. – Una vaguada prefrontal provocará aguaceros moderados a fuertes este miércoles en distintas provincias de la República Dominicana, informó la tarde del martes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones tendrán mayor incidencia en provincias de las regiones Este, Noreste, Noroeste y el Cibao Central, por lo que recomendó a la población y a los organismos de emergencia mantenerse atentos a los boletines meteorológicos.

Una vaguada prefrontal es una zona alargada de baja presión que se forma antes de la llegada de un frente frío, generando condiciones favorables para lluvias significativas.

Asimismo, Indomet informó que la tormenta tropical Lorenzo continuaba debilitándose durante la noche del martes, sin representar peligro para territorios habitados.

Según el informe, el sistema se localizaba al oeste de las Islas Cabo Verde, alejándose de la región del Caribe.