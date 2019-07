El Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) consideró hoy que la aplicación de la ley de reclasificación empresarial, como fue aprobada por el Congreso Nacional, en el mediano plazo implicaría una reducción de los salarios actuales que, de por sí, tienen un poder adquisitivo igual al que tenían en el año 1990.

Rafael Abreu (Pepe), presidente de la entidad, dijo que contrario a esa apreciación, el sector sindical plantea la realización de un ajuste salarial de un 25% de inmediato y que posteriormente se proceda a una discusión del mecanismo de aplicación de la reclasificación empresarial.

Precisó que contrario al parecer del sector laboral, los empresarios plantean un aumento de los salarios de apenas un 10%, pero acompañado de la aplicación de la ley de reclasificación empresarial aprobada en el Congreso Nacional.

Abreu dijo que un aumento de sólo un 10 por ciento al salario mínimo más alto, que actualmente es de 15 mil 400 pesos para las empresas más grandes, sería un incremento de menos de un dólar, alrededor de 50 pesos diarios “que no alcanza para pagar ninguna de las tres comidas diarias”.

El dirigente sindical se alineó a los planteamientos tanto del Banco Central como del Ministerio de Trabajo, en el sentido de que el país, que ha alcanzado un nivel de desarrollo medio sostenido en los últimos 50 años, tiene salarios cuyo poder adquisitivo es igual al que tenían en los años 90 y que con la ley de reclasificación empresarial lo que se busca ese poder adquisitivo se reduzca aún más.

Abreu, al intervenir esta mañana en el programa El Día, por Telesistema canal 11, dijo no sentirse muy optimista de los resultados que tendrá la reunión del Comité Nacional de Salarios que se realizará mañana a partir de las 10 de la mañana.

Voluntad política

En su intervención, opinó que el Comité Nacional de Salarios no ha fallado a favor de un incremento de las diversas categorías del salario mínimo por la carencia de voluntad política de los representantes del Gobierno en el mismo.

Esto, explicó, debido a que se trata de un organismo tripartito, donde si dos de las partes votan a favor de una resolución, esta es aprobada.

El dirigente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical consideró que el Gobierno no tiene, al parecer, la intención de apoyar la posición del sector empresarial, de que el incremento del salario mínimo sea de un 25 por ciento “monto que tampoco resuelve nada, si tomamos en consideración lo planteado por el Banco Central y el Ministerio de Trabajo, de que el poder adquisitivo de los salarios está en el mismo nivel que tenía en el 1990.

Salarios mínimos

Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, dijo que en el país existen por lo menos 22 salarios mínimos diferentes, pero que la legislación se realiza sobre cuatro o cinco categorías. De esta modo, para las grandes empresas el salario mínimo es de 15 mil 400 pesos, que es el más alto y el más bajo es para los trabajadores agrícolas, de 320 pesos diarios. Los sindicatos proponen un incremento de los mismos en un 25% y el sector empleador plantea aumento sea de 10%.