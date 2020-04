Ven hay tiempo para elecciones antes 16 agosto

- Publicidad -

Los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP) coincidieron esta mañana en que aunque todavía hay tiempo para realizar las elecciones presidenciales y congresuales antes del 16 de agosto, todo dependerá de cómo evolucionará la pandemia del coronavirus que ha seguido creciendo en República Dominicana.

Ambas entidades consideraron que en julio se podrían realizar las elecciones y si es necesario una segunda vuelta, en el caso de las presidenciales, habría tiempo para finales del mismo, pero que sigue la incertidumbre en torno al comportamiento de la pandemia en el país debido a que no puede haber aglomeraciones.

Alfredo Pacheco, quien habló a nombre del PRM y Bautista Rojas Gómez, uno de los voceros de la FP, son de opinión que hará falta que los partidos políticos busquen un consenso donde salga ganando el sistema democrático.

Pacheco sostuvo que para hablar de posposición de las elecciones más allá del 16 de agosto tendría que ser previo a una reforma de la Constitución y eso no está en proyecto en estos momentos.

Dijo no obstante que hay tiempo suficiente para la realización de las elecciones presidenciales y congresuales “aunque ya todos los partidos estamos de acuerdo en que no podrán ser el 17 de mayo como estaba previsto, pero tiempo tenemos suficiente, todo dependerá de cómo evolucione la pandemia que ha seguido creciendo en el país”.

“Tenemos la ventaja de que estas elecciones serán más sencillas que las municipales, aunque el proceso no será en la fecha indicada inicialmente”, indicó el también vocero del bloque de diputados del PRM.

Bauta Rojas

El dirigente de la Fuerza del Pueblo dijo que para plantear el 12 de julio como una fecha probable para las elecciones presidenciales y congresuales se ha tomado en cuenta que los demócratas reinician su campaña en esa fecha.