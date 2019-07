SANTO DOMINGO.- La corriente que encabeza el expresidente Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó hoy al Gobierno de montar un centro de espionaje en el techo del Congreso Nacional para controlar las conversaciones de los legisladores de la oposición.

La denuncia fue hecha por el vocero del doctor Fernández, periodista Rafael Núñez, quien emplazó al Gobierno a demostrar que no está espiando a los congresistas.

Aseguró que fueron instalados en lugar militares y policías para operar un equipo de interceptación telefónica de última generación, de fabricación israelí, que le costó al Gobierno 1.3 millones de dólares.

“No son drones para grabar desde el Congreso, como dice Policía”, afirmó Núñez, en su cuenta de Twitter, tras señalar que la acción de trata de un atentado a la privacidad de los congresistas.

“A quienes insisten en ocultar con argucias que en el techo del Congreso Nacional había un centro de espionaje, que solo eran drones, lo emplazamos a demostrarlo”, insistió el ex director de prensa del Palacio Nacional, en las últimas gestiones de Fernández.

Manifestó que el sistema de intercepción de llamadas fue descubierto en la azotea del edifico del Congreso por los senadores Diónis Sánchez y Manuel Guichardo.

Indicó que el equipo tiene la capacidad de monitorear celulares de nueva generación en tiempo real.

Responsabilizó de la acción al teniente coronel Julio César Cordero, asignado a la Dirección Central de Inteligencia de la Policía (DINTEL).

No hay marcha atrás

Núñez ratificó que “no hay marcha atrás” en la decisión del ex presidente Fernández de evitar que el Congreso Nacional apruebe una reforma a la Constitución de la República, para habilitar políticamente al presidente Danilo Medina y permitir su repostulación para las elecciones de mayo del 2020.

En ese sentido, negó que Fernández asistiera a una anoche a una reunión en el Palacio Nacional.

Aseguró que a esa hora, las 7:30 de la noche, el ex gobernante se reunión con líderes de su proyecto político en la sede Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).

“Niego categóricamente que el presidente del PLD participe en una reunión en el Palacio”, precisó Núlez.

Criticó la falta de libertad de los legisladores para sesionar desde el Congreso, debido a la ocupación de sus alrededores.

Legisladores sin libertad

El vocero del expresidente Leonel Fernández, Rafael Núñez, criticó la falta de libertad de los legisladores para actuar en los asuntos que les son inherentes , debido a la ocupación militar y policial de las inmediaciones de la sede del Congreso Nacional.