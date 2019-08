Santo Domingo.- Carlos Amarante Baret, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, anunció que ante las desigualdades internas que se verifican en la carrera por la candidatura presidencial, depuso sus aspiraciones de encabezar la boleta de la organización política a las elecciones de 2020.

En una alocución a todo el país para explicar las razones de su decisión, Amarante Baret aclaró, no obstante, que seguirá apostando por los valores que ha defendido toda su vida y que ha desarrollado en los últimos 15 meses de recorrido por todo el país.

Basó su decisión en el hecho de que en el PLD se ha creado en el último tiempo una gran desigualdad interna, básicamente en los aspectos organizativos y financieros.

Agregó que “por estas razones, y después de escuchar y consultar con muchos de mis seguidores y amigos, he decidido dar un paso al costado en mis aspiraciones presidenciales, no presentándome para las elecciones internas del PLD y las elecciones nacionales de 2020”.

“He iniciado un proyecto colectivo de cambios profundos que ya no se detiene, pero que requiere más tiempo de maduración. Para que este proyecto siga hacia adelante, madure y sea una realidad, necesito actuar con prudencia”, apuntó.

Consideró que el escenario electoral a lo interno del PLD ha cambiado en el último tiempo. “Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a tranzar”, afirmó.

Aseguró que desde el lugar que le toque, seguirá apostando por los valores que ha defendido en toda su vida y que ha desarrollado en los últimos 15 meses de recorridos y propuestas, con sinceridad, ética y responsabilidad.

Prometió seguir desarrollando su proyecto, que tiene como bandera la Renovación y el Cambio para seguir avanzando.

Resaltó que nunca ha puesto por delante su interés personal y durante su vida ha renunciado a muchas cosas en defensa de otros, especialmente en defensa del presidente Danilo Medina, sobre todo cuando era sólo un aspirante a la Primera Magistratura enfrentado al poder.

“Soy un convencido que uno cosecha lo que siembra”, puntualizó Amarante Baret, quien agregó que la coyuntura actual del país, y especialmente del Partido de la Liberación Dominicana, muestra un clima enrarecido y polarizado y en algunos casos se ve poner los intereses personales por encima de los partidarios, “o incluso de los intereses nacionales”.

Amarante Baret afirmó que cree firmemente en las ideas que ha presentado y está convencido de que la República Dominicana tiene una oportunidad histórica de demostrar su potencial productivo y ser un país mejor.

El renunciante precandidato presidencial peledeísta apuntó que “creo que la democracia se basa en elecciones libres y transparentes, pero que no hay una real democracia si no se complementa con valores democráticos, con participación popular y una cultura democrática”.

“En este año hemos sembrado semillas de propuestas, semillas de valores inquebrantables, semillas de esperanzas, semillas de amistades y de apoyos. Esas semillas van a germinar. Cuando llegue más adelante el tiempo de la cosecha, la cosecha será la recompensa al camino recorrido en este tiempo, al camino que seguiremos recorriendo, junto a los hombres y mujeres de este país, especialmente junto a las mujeres y los jóvenes. Seguiré trabajando cada día de mi vida para que todos los dominicanos y dominicanas vivan en un mejor país y sean felices”, concluyó.