El senador por Santiago Julio César Valentín desmintió los rumores de que sometería este martes al Senado un proyecto para modificar la Constitucional que permita al presidente Danilo Medina repostularse a un tercer mandato.

Valentín afirmó que dichos rumores vienen dados por personas y sectores que “buscan sonido”.

“Personas ajenas al PLD y que ignoran que para un proyecto de reforma constitucional se precisa de una tercera parte de los senadores y diputados, aunque es una ley ordinaria la ley que declara la necesidad, no pueden atribuirme eso”, dijo el legislador por Santiago.

señaló que no sometería un proyecto de esa magnitud sin que fuese discutido con el órgano máximo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Que en mí no coloquen autorías de iniciativas que no son cierta y cuando usted dice algo que no es cierto o está mal informado o es mentiroso”, dijo.