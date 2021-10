Vila y Muñoz campeones Clásico Rolling Tenis Mesa

Los puñales, cuando no están en la mano, pueden estar en las palabras. No basta hablar. Hay que hablar veraz.

William Shakespeare

“Sin formar juicio, no deber hablar”.

Sófocles

El amigo Rolling Fermín me envió una interesante información sobre el Clásico de Tenis de Mesa que se celebra en Santiago.

Destacó a Ramón Vila y Shary Muñoz, quienes se proclamaron cam peones del campeonato.

Veamos:

“Ramón Vila y Shary Muñoz ratificaron sus condiciones de favoritos al coronarse monarcas en la categoría U-15 del XVI Clásico Rolling Fermín de Tenis de Mesa que concluyó ayer en la Gran Arena del Cibao de esta ciudad.

Los organizadores del tradicional torneo, que se celebra cada año, rindieron un emotivo homenaje a Brígida Pérez, quien tuvo una dilatada carrera en el deporte del tenis de mesa.

Pérez, quien coleccionó ocho títulos en la categoría superior, recibió una placa de reconocimiento de parte de Reynaldo Moronta y Luis Arzeño, entre otros dirigentes deportivos.

En masculino, Vila Mena, de Santiago, superó en un cerrado partido de la final a Joel Mendoza, su compañero de equipo. Alexander Pérez ocupó el tercer peldaño.

En la rama femenina, Muñoz, de Santo Domingo, doblegó a Carolina Sosa, de San Pedro de Macorís. El tercer puesto recayó sobre Arianna Estrella, de Santiago.

El certamen, que contó con el aval de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme), tuvo el respaldo del Ministerio de Deportes, Supermercados Central, Canovi, Linda, Asociación Cibao, Arroz Pimco, Aeropuerto Cibao y Boombah.

En U-19, Donika St Flour, de Haití, despachó al dominicano Joel Mendoza, el cual se quedó con la plata, y el también quisqueyano Eduardo Darley concluyó tercero.

En U-13, Alexander Pérez se quedó con el oro al derrotar a Dariel del Rosario, que obtuvo la plata. Alexander Tejada finalizó en la tercera posición.

En femenino triunfó Carolina Sosa, quien se impuso en la final ante Nicole Guerrero, y Arianna Estrella ocupó el tercer puesto.

También resultó ganador de su división Geovanny Cruzeta, quien se coronó en U-11, al superar en la final a Daniel Bernard, el cual se quedó con la plata, y el bronce recayó sobre Iván Vila.

En femenino, triunfó Edwaini de la Cruz, quien venció en la final a Yandra Mejía, mientras que el bronce fue para Juliany Santana.

Dixsany Silverio se coronó en U-9 femenino, seguida por Steisy Hernández, mientras que en masculino ganó Daniel Domínguez, quien derrotó a Yariel Morrobel.

hasta mañana, si dios quiere, dominicanos.