El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares a su llegada a República Dominicana. / Fuente externa.

Santo Domingo.– El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, llegó la tarde de este lunes a República Dominicana en el marco de una visita oficial.

A su arribo, el funcionario fue recibido por el viceministro Francisco Caraballo, en representación del canciller Roberto Álvarez.

También estuvieron presentes el embajador dominicano en España, Tony Raful, y la embajadora de España en el país, Lorea Arribalzaga.

El canciller Álvarez recibirá este martes a su homólogo español en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), donde, tras los saludos protocolares, sostendrán una reunión de trabajo.

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La agenda contempla además una conferencia de prensa conjunta, en la que se ofrecerán detalles sobre los temas abordados durante el encuentro.

La visita de Albares se realiza en reciprocidad al encuentro sostenido por ambos cancilleres en Madrid en mayo de 2025, y da seguimiento a los compromisos asumidos en esa ocasión.

República Dominicana y España mantienen relaciones diplomáticas de larga data, sustentadas en una agenda de cooperación en áreas de interés común, dentro de un diálogo institucional continuo.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares a su arribo, fue recibido por el viceministro Francisco Caraballo, en representación del canciller Roberto Álvarez. / Fuente externa.

El ministro español estará acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, así como por otros funcionarios de su delegación.

Por su parte, el canciller dominicano estará acompañado por los viceministros Caraballo, Rubén Silié y Opinio Díaz, junto a otros funcionarios del Mirex.

Con esta visita, República Dominicana reafirma su compromiso con una política exterior basada en el respeto mutuo, el diálogo constructivo y la cooperación internacional.