Vocalista de Maná en contra de Bad Bunny: “No haré nada con él”

People.- El grupo Maná es conocido como institución de la música latina. Si bien esta banda de rock y pop sigue vigente tras 42 años de trayectoria, ha tenido que sortear los cambios en la industria musical; así como, la llegada de nuevos géneros, uno de estos es el reguetón. Ante ello, su vocalista, Fher Olvera, no dudó en pronunciarse contra el género y, particularmente, se niega a trabajar con Bad Bunny, quien recientemente fue nombrado Rey del pop.

Según reveló el cantante, su hijo Dalí le propuso incursionar en dicha corriente musical con el fin de modernizar su música y llegar a las nuevas generaciones. Lo cual, fue tajantemente rechazado por el artista.

“Me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bud Bunny”, advirtió al diario español El Mundo.

Para el famoso la inconformidad en este ritmo radica en el lenguaje que utilizan y el contenido de las canciones. “Estamos invadidos por el reggaetón. Es lamentable, sí, porque el reguetón nos ha invadido los escenarios de música latina”, enfatizó.

“El lenguaje del reguetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor”, agregó.

“Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”.