¿Terminará LeBron James su carrera con Los Ángeles Lakers ?

Si los Golden State Warriors se salen con la suya, la respuesta será no. Los Warriors han contactado a los Lakers varias veces en los últimos 18 meses para consultar sobre un intercambio por James, según Jake Fischer de The Stein Line.

Aquí hay más de Fischer, énfasis mío:

Mientras el futuro de LeBron James en Los Ángeles siga siendo incierto, Golden State sin duda será mencionado como un posible pretendiente. Me han dicho que los Warriors han llamado a los Lakers en múltiples ocasiones durante los últimos 18 meses para ver si existe una vía de intercambio para emparejar a James con Stephen Curry, quien hace aproximadamente un año por estas fechas formaba equipo con LeBron en la selección absoluta masculina de Estados Unidos, camino a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.

Fischer también señaló que Curry y James «disfrutaron enormemente de su experiencia como compañeros de equipo en el escenario internacional».

El interés de los Warriors en James se informó por primera vez cerca de la fecha límite de traspasos de 2024, cuando Adrian Wojnarowski indicó que el dueño de los Warriors, Joe Lacob, contactó a la dueña de los Lakers, Jeanie Buss, para hablar sobre la posibilidad. Buss le pidió a Lacob que hablara con el agente de James, Rich Paul, quien le dejó claro que James quería seguir con los Lakers.

El informe de Fischer es la primera vez que se revela que los Warriors siguen persiguiendo a James.

Por: Jack Maloney

CBS Sports