Washington incrementa las tensiones frente a la crisis con Venezuela al urgir a sus ciudadanos a que abandonen el país cuanto antes. ¿Intervendrá?

Vasta la repercusión de la intervención de la embajadora de Estados Unidos ante la Cámara Americana de Comercio. Parece que dio en el clavo.

Por más ruido que se haga, una candidatura presidencial de Gonzalo Castillo está en veremos. Todo dependerá de los procesos judiciales. ¿Verdad?

A los muchos reconocimientos al presidente Abinader, Washington debe agregar la supresión de los aranceles al país. ¿O no?

Con la meta de construir 8,385 nuevas unidades el Gobierno relanzó el programa «Mi vivienda». Buenas intenciones. ¿Algún comentario?

Gloria Reyes, la directora de Supérate, dice que con la «brisita» del Gobierno desaparecerá el calorcito. Entonces que acabe de llegar.

Del Tribunal Superior Electoral (TSE) excluyeron a dos magistradas para incluir a otras. ¿Cuestión de oportunidades o alguna otra razón?

El apoyo a los médicos que reconoce Waldo Ariel Suero a Abinader ha debido ser correspondido con buenas atenciones a los pacientes. ¿O es mucho pedir?