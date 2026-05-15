Los trabajadores agrícolas formales son el 51.8 % de los cotizantes del sector agropecuario y el 0.93 % del total de empleados organizados del país, que ascendieron a unos 2.36 millones al cierre de febrero de 2026, según la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

El Día del Agricultor, 15 de mayo, encuentra al mercado laboral agropecuario formal de República Dominicana con escaso crecimiento. La cantidad de trabajadores cotizantes de ese sector apenas aumentó en 600 personas de manera interanual, al pasar de 41,859 en febrero de 2025 a 42,459 en igual mes de 2026, para una variación de 1.43 %, de acuerdo con datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

Las estadísticas de la TSS, que no se actualiza desde febrero de este año, reflejan que el empleo formal agropecuario continúa creciendo a un ritmo lento, lo que evidencia las limitaciones estructurales de un renglón donde todavía predomina ampliamente la informalidad laboral.

Dentro del total de trabajadores agropecuarios formales o cotizantes a la seguridad social dominicana, aquellos empleados dedicados específicamente a la agricultura apenas rozan las 22,000 personas a febrero de 2026.

La mano de obra vinculada a los “cultivos tradicionales” pasó de 20,054 trabajadores en febrero de 2025 a 20,140 en febrero de 2026, lo que representa un aumento de apenas 86 empleados cotizantes y una variación de 0.43 %.

En tanto, los trabajadores dedicados al “cultivo de cereales” mostraron un comportamiento relativamente más dinámico en términos porcentuales. Estos aumentaron de 1,804 a 1,843 cotizantes, equivalente a 39 empleados adicionales y un crecimiento de 2.16 % durante el período analizado.

La sumatoria de ambos grupos de trabajadores agrícolas —cultivos tradicionales y cereales— alcanzó los 21,983 cotizantes a febrero de 2026. La cifra representa un incremento de apenas 0.57 %, equivalente a 125 trabajadores más en términos absolutos.

Asimismo, ambos segmentos concentran el 51.8 % de los trabajadores cotizantes del sector agropecuario formal y apenas el 0.93 % del total de empleados cotizantes del país, que ascendieron a unos 2.36 millones al cierre de febrero de 2026.

Dentro del sector agropecuario, los trabajadores cotizantes ubicados en “Ganadería, silvicultura y pesca” sumaron 14,209 personas al cierre de febrero de 2026, mientras que los registrados en “Servicios agropecuarios” totalizaron 5,792 empleados formales.

Masa salarial sector agropecuario

El incremento de la masa salarial del sector agropecuario formal fue considerablemente más significativo que el crecimiento del empleo. El total pagado en salarios pasó de RD$1,086 millones en febrero de 2025 a RD$1,290 millones en febrero de 2026, reflejando un aumento absoluto de RD$204.3 millones y un crecimiento de 18.82 %.

De igual forma, el salario promedio del trabajador agropecuario formal aumentó de RD$25,947 a RD$30,393 mensuales, equivalente a un incremento de RD$4,446 y una variación anual de 17.13 %.

En efecto, aunque el agro no generó una gran cantidad de nuevos empleos formales, sí experimentó un incremento importante tanto en los niveles salariales como en el valor económico de los puestos existentes.

Distribución salarial

La distribución de las cotizaciones por rango salarial también mostró cambios relevantes. Los segmentos de menores ingresos fueron los que registraron las mayores reducciones.

Las cotizaciones de trabajadores que devengaban entre RD$10,000 y RD$15,000 disminuyeron de 7,443 a 1,147, una caída de 6,296 registros. Asimismo, el rango salarial entre RD$5,000 y RD$10,000 pasó de 630 a 388 cotizaciones, mientras que los salarios inferiores a RD$5,000 bajaron de 279 a 239.

En contraste, los salarios medios y altos registraron aumentos importantes. El rango entre RD$15,000 y RD$30,000 aumentó de 28,260 a 30,873 cotizaciones, para un crecimiento de 2,613 registros.

Los trabajadores con salarios entre RD$30,000 y RD$50,000 crecieron de 4,167 a 7,666 cotizaciones, equivalente a 3,499 registros adicionales. Mientras tanto, los salarios superiores a RD$50,000 pasaron de 1,884 a 3,079 cotizaciones, reflejando un incremento de 1,195 trabajadores.

En términos prácticos, esto sugiere que el agro formal dominicano se está desplazando gradualmente hacia empleos mejor remunerados y posiblemente más técnicos, vinculados a procesos de mecanización, tecnificación y agroindustria.

Informalidad

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) evidencia que la informalidad continúa dominando el mercado laboral agrícola nacional. Según la entidad, la cantidad de trabajadores informales del sector agricultura y ganadería pasó de 320,193 personas en el cuarto trimestre de 2024 a 285,283 en igual período de 2025, una reducción de 34,910 trabajadores.

Pese a esa disminución, la brecha frente al empleo formal sigue siendo considerable. Mientras el sector agropecuario formal registró 39,473 trabajadores en el cuarto trimestre de 2025, el empleo informal todavía superaba los 285,000 trabajadores.