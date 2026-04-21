La República Dominicana se proyectará, por primera vez, como sede del Festival Internacional de las Artes Escénicas (FESTAE 2026), una cita que desde su edición inaugural apunta a convertirse en una de las plataformas culturales más relevantes del país y del Caribe, al reunir durante cinco días una ambiciosa programación de teatro, música y danza, con artistas nacionales e invitados de Colombia, Argentina, Guinea Ecuatorial y Francia.

Los detalles del evento fueron dados a conocer anoche durante una rueda de prensa encabezada por su director, el productor y actor Fausto Rojas, quien definió el nacimiento del festival como un paso trascendental para la proyección internacional de la escena dominicana.

Del 15 al 19 de mayo, Santo Domingo acogerá una intensa agenda artística en escenarios emblemáticos como el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Palacio de Bellas Artes, Centro León, Anfiteatro Nuryn Sanlley, Rock’n Rolla (Plaza Universitaria) y Cristo Park.

“Nos llena de mucha alegría presentar esta primera edición del FESTAE. La República Dominicana se convierte en el epicentro cultural del Caribe, proyectando al país como un destino de referencia para las artes escénicas”, expresó Rojas.

Más que un festival, FESTAE nace como una plataforma de intercambio cultural, formación artística y dinamización de la economía creativa.

La propuesta busca conectar lenguajes contemporáneos, abrir espacios de reflexión y fortalecer la presencia dominicana en el circuito internacional de las artes escénicas, destacó Rojas durante el encuentro celebrado en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito.

“Hoy damos a conocer el FESTAE al pueblo dominicano. Un sueño que esperamos llegue a viejo y se convierta en un evento trascendente para la cultura dominicana”, agregó.

Fausto Rojas, director del Festival Internacional de las Artes Escénicas (FESTAE 2026).

La primera edición contará con siete espectáculos, cuatro producciones internacionales, tres producciones locales, tres conciertos, dos charlas didácticas abiertas al público, un taller intensivo, además de encuentros con creadores y una jornada especial dedicada a una figura clave del teatro nacional.

Cartelera de alto nivel

Entre las propuestas extranjeras confirmadas figuran la compañía francesa Imperial Kikiristan, que presentará Jumelag, espectáculo familiar que ofrecerá cuatro funciones gratuitas para el público dominicano: dos el sábado 16 de mayo en el Anfiteatro Nuryn Sanlley (5:00 p.m. y 7:00 p.m.), una el domingo 17 en Cristo Park (10:00 a.m.) y otra esa misma tarde en Centro León (4:30 p.m.).

El componente académico será una de las fortalezas del festival. En la Sala Aída Bonelly del Teatro Nacional Eduardo Brito se desarrollarán encuentros abiertos al público con dos figuras del arte dramático latinoamericano.

El argentino Gabriel Chamé ofrecerá la charla didáctica sobre el clown el lunes 18 de mayo, a las 3:00 de la tarde, mientras que Mauricio Dayub encabezará el encuentro teórico-práctico Interpretación teatral el martes 19, también a las 3:00 de la tarde.

Chamé impartirá además el taller intensivo El placer trágico del clown, el viernes 15 y el sábado 16. Asimismo, habrá encuentros con Elemental Teatro (Colombia), que, además presentará la obra La Casa de Bernarda Alba y, de Guinea Ecuatorial, Gorsy Edu, creador de El percusionista.

Representación de República Dominicana

La programación nacional estará integrada por tres montajes de alto reconocimiento:

Yago, yo no soy el que soy, de la Compañía Nacional de Teatro, institución adscrita a la Dirección General de Bellas Artes, que celebra sus 80 años de trayectoria. Esta obra tendrá a su cargo el cierre del festival. También subirá a escena con Reactor Antígona, de Marianela Boán y Pinocho, del Teatro Guloya.

Rojas destacó que tanto Pinocho como Yago fueron seleccionadas en el catálogo de espectáculos de la Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas (REDELAE), lo que evidencia el alto nivel de la representación dominicana.

Música caribeña y fusión

La agenda musical del festival abrazará géneros como jazz, bachata, bolero, rock, latin y fusiones contemporáneas, con las actuaciones de Marakandé – Opening Night (viernes 15, 10:00 p.m.); Rafelito Mirabal y Sistema Temperado (domingo 17, 8:00 p.m.), Auro, Pablo Cavallo y Lost (sábado 16, 10:00 p.m.). Todos los conciertos tendrán lugar en el Café Teatro Juan Lockward.

Las boletas están disponibles en Uepa Tickets, CCN Servicios, Supermercados Nacional, Jumbo y Merca Jumbo.

Con una programación diversa, vocación internacional y una sólida presencia local, FESTAE 2026 emerge desde ya como uno de los acontecimientos culturales más relevantes del año y una nueva vitrina para posicionar a la República Dominicana como capital escénica del Caribe.

Especial

Como parte de su programación paralela, el festival dedicará una jornada al maestro Giovanny Cruz, bajo el título “Giovanny Cruz y sus creencias teatrales”, encuentro que celebrará su vida, obra y legado en la escena dominicana.