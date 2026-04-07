Al cumplirse un año del fallecimiento del merenguero Rubby Pérez, el director de orquesta Wilfrido Vargas anunció el lanzamiento del tema “Eternamente Rubby”. La pieza estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de la medianoche de este martes.

El homenaje se produce tras el primer aniversario del incidente ocurrido en la discoteca Jet Set, donde el intérprete perdió la vida tras el desplome de la estructura del techo.

La decisión de Wilfrido Vargas

Vargas indicó que la decisión de publicar el material en esta fecha responde al cumplimiento de un periodo de duelo por respeto a la familia y a los seguidores del artista.

La obra musical cuenta con la participación de un equipo técnico y artístico especializado bajo la supervisión directa de Vargas.

La lírica del tema destaca la trayectoria profesional de Pérez, haciendo énfasis en su disciplina y su capacidad vocal dentro del género del merengue.

Rubby Pérez junto a Wilfrido Vargas juntos en un programa de televisión.

Legado profesional

Rubby Pérez, quien fuera una figura central de la música tropical dominicana, es reconocido en esta producción por su impacto en la industria y su técnica interpretativa.

El proyecto tiene como objetivo documentar su relevancia histórica para las nuevas generaciones y consolidar su catálogo musical en el registro de la música popular del país.