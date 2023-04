Yailin estrena bachata romántica junto a Shadow Blow en “Solo tú y yo”

Tras varias semanas de espera, este martes se estrenó “Solo tú y yo”, una romántica colaboración entre Yailin “la más viral” y Shadow Blow, mostrando un lado musical menos urbano de la ex del reguetonero Anuel AA.

Los seguidores de la intérprete de “Chikilio” esperaban desde hace casi un mes el nuevo sencillo, luego de la misma artista compartiera un breve adelanto, dejando a muchos con ganas de escuchar a Yailin en un nuevo estilo musical.

«Siempre que tú quieras, llámame. Si me necesitas, abrázame. Si ves mis defectos, mejórame. No me dejes sola, acompáñame», canta Georgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de Yailin, en el estribillo.

La nueva canción, una romántica bachata en la que se habla de amor, da un nuevo giro a la carrera musical de Yailin, quien recientemente manifestó iniciar una nueva etapa en su vida, más centrada en sí misma y con nuevos proyectos.

«Me siento muy feliz, Shadow. Esto es solo el comienzo…» escribió la joven junto a un video en que muestra bailando con Shadow al ritmo de su canción, a modo de celebración por el lanzamiento.

Puedes leer: Yailin y su mensaje de amor propio: “Ahora eh’ que tamo’ riiiiiiica”

En la plataforma de Youtube, la canción ya cuenta con más de 200 mil reproducciones y miles se comentarios, muchos de ellos en apoyo a la dominicana.

Puedes leer: Yailin dice está feliz por «nueva etapa» y no es la de ser madre

“Por fin la Yailin que esperábamos! Demostrando otro registro con su voz y sin vulgaridad. La felicito”, escribió una usuaria de nombre Yayi de Jesús.

“Que ganas de la canción, parece una nueva etapa para Yailin”, manifestó Alexis López Fernández.