Santo Domingo.– En medio del impacto de su más reciente éxito “Zaza” y su participación estelar en “La Casa de Alofoke 2”, el artista urbano Shadow Blow anunció su esperado concierto masivo “Capítulos”, a celebrarse el 20 de diciembre en la Gran Arena del Cibao, bajo la producción de Wilfredo Díaz Producciones y 212 Music.

El evento marcará un momento trascendental en la carrera del cantautor, que promete ofrecer una experiencia musical única, recorriendo las distintas etapas de su trayectoria: desde sus inicios hasta los éxitos que lo han posicionado como una de las figuras más influyentes del género urbano dominicano.

Su mejor momento

Shadow Blow vive una de sus etapas más vibrantes, impulsado por la repercusión de “Zaza”, tema creado junto a Don Miguelo y Alofoke Music, el cual ha superado 1.2 millones de reproducciones en YouTube y más de 178 mil interacciones, alcanzando el primer lugar en Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y otros países de Latinoamérica y Europa.

La canción nació precisamente durante su participación en “La Casa de Alofoke 2”, reality donde ha destacado no solo por su carisma mediático, sino también por su talento como músico y compositor dentro del estudio del programa.

Un espectáculo lleno de historia y emoción

El concierto “Capítulos” promete una producción de alto nivel, con banda en vivo, visuales impactantes y una narrativa musical que permitirá al público revivir los momentos más memorables de la carrera del intérprete.

El repertorio incluirá temas emblemáticos como “Mensaje Directo”, “Una necesidad”, “Tú eres la que está”, “Tu con él y yo con ella”, “Mi bebé”, “Cuando te vuelva a ver”, “Mi loquita” y “Asegurao”, además de canciones recientes pertenecientes a sus proyectos Floré y Saga The Album, este último en colaboración con Lápiz Conciente.

Las boletas están disponibles en todotickets.do y en las sucursales de Plaza Lama.

Puedes leer: Nuevas caras en La Casa de Alofoke 2: La Insuperable y Yesther Reyes

Trayectoria de innovación

Nacido como José Ariel Fernández Soto, Shadow Blow ha desarrollado una carrera basada en la musicalidad, la innovación y la autenticidad. Con más de una década de formación en piano, flauta y percusión, se convirtió en el primer artista urbano dominicano en fusionar su música con una orquesta sinfónica, durante su memorable presentación de “Oh Oh” en 2013, junto a quince músicos académicos.

Desde entonces ha protagonizado conciertos multitudinarios en escenarios como el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, el Anfiteatro de Puerto Plata, el Palacio de los Deportes de Santo Domingo y el espectáculo “En el Área” en 2015, considerado un punto de inflexión en su carrera.

Sus giras por España e Italia en 2023 y 2024, así como reconocimientos como Joven Destacado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y múltiples Premios Soberano, consolidan su posición como uno de los artistas más completos del país.

El próximo 20 de diciembre, Shadow Blow se reencontrará con su público en Santiago para ofrecer una noche histórica, celebrando su evolución, su legado y la madurez artística de un intérprete que sigue escribiendo nuevos capítulos en la música urbana dominicana.