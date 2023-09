Yailin lanza «Mía», canción dedicada a su hija, ambas protagonizan video

Santo Domingo.- La intérprete urbana Yailin «La más viral» lanzó la tarde de este domingo la canción «Mía», dedicada a su pequeña hija Cattleya, junto a un video musical protagonizado por ambas.

El audiovisual muestra imágenes de la artista dominicana antes de entrar a quirófano para el nacimiento de su hija, el pasado 13 de marzo del 2023, procreada con el reguetonero boricua Anuel AA.

También, muestra a la bebé ya de seis meses de nacida junto a su madre, rodeada de fardos de dólares y compartiendo con la actual pareja de esta, el rapero estadounidense, Tekashi 6ix9ine. Estas serían las primeras imágenes oficiales y debut al público de Cattleya, a quien «La más viral» trato de mantener a lejada de los emdiso los priemro meses de vida.

Imágen capturada del video musical «Mía»

» Te siento solo mía, mía, mía; solo mía mía. No hay nadie más que yo ame como a ti. Bonita por fuera, bonita por dentro, eres igual a mi», dice una parte de la nueva bachata de Yailin.

«No sabes cuánto te quiero, no existe fama y dinero, no existe nada como estar contigo. Contigo llegó el amor pa´robarme el corazón, contigo Dios me enseñó el camino. Y si yo luché fue para tí…», dice otra estrofa.

En el video, se ve a Tekashi participar del montaje para el video, donde los dulces, dibujos, juegos y letreros con el nombre de la pequeña, estuvieron por todas partes.

Ante las tiernas imágenes de «Cata», los seguidores de la artista no tardaron en buscar parecido a la pequeña, destacando que se parece a su padre. ¿Tú qué crees?

