Yoel Féliz “Disfruté esa victoria”

El dirigente del club Bameso, Yoel Féliz, no ocultó la satisfacción que sintió tras salir triunfante contra el equipo del cual formó parte como entrenador por espacio de 20 años.

“Me disfruté esa victoria como nadie”, dijo Féliz, refiriéndose al triunfo de Bameso 105 por 89 sobre San Carlos y señalando que el sentir se debió a un tema de orgullo profesional.

“La Pipa” como popularmente se le conoce, estuvo en la escuadra de las “Cinco Esquinas” desde el 2003 hasta el año pasado, cuando ganó la Liga Nacional de Desarrollo con los Areperos de San Carlos. En ese tramo Féliz conquistó más de 10 títulos en torneos de categorías formativas y juveniles.

“Cuando me enteré de que no volvía me sentí mal porque di parte de mi vida a ese club y a ellos le debo mi carrera”, expresó el técnico, quien comandó a los Titanes del Distrito Nacional la pasada campaña de la Liga Nacional de Baloncesto.

Reveló que sintió algo de nostalgia cuando se percató del enfrentamiento contra su antiguo equipo.

“Me sentí un poco triste cuando me enteré del partido, pero dije vamos con la frente en alto a demostrar de que lo que estamos hecho. Me puse a estudiarlos, además de que conozco al 70 por ciento de sus jugadores se me facilitó el asunto más”, sostuvo Féliz.