Nueva York, EE.UU.- Hoy se conmemoro el 24.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una de las tragedias más devastadoras en la historia moderna de Estados Unidos, que dejó cerca de 3.000 muertos y marcó un antes y un después en la política global. Además de las ceremonias habituales en suelo estadounidense, este año se celebran también actos conmemorativos en Kosovo.

En Pristina, la capital de Kosovo, altos funcionarios del país se unieron a la jornada de memoria. La presidenta Vjosa Osmani, el presidente del Parlamento Dimal Basha y el primer ministro interino Albin Kurti encabezaron una ceremonia en la placa conmemorativa ubicada en el patio del Gobierno y Parlamento a las 09:00 (hora local), rindiendo homenaje a las víctimas y expresando su solidaridad con el pueblo estadounidense.

Kosovo mantiene una relación cercana con Estados Unidos desde la guerra de los Balcanes y ha reiterado su apoyo a los valores de libertad y democracia en múltiples ocasiones.

Estados Unidos recuerda con solemnidad a las víctimas del 11 de septiembre

En Estados Unidos, miles de personas asisten hoy a ceremonias solemnes en diferentes puntos del país, con epicentro en la Zona Cero de Nueva York, donde las Torres Gemelas fueron derribadas por los aviones secuestrados por el grupo terrorista Al Qaeda.

Durante el evento principal en Manhattan:

Se leen los nombres de las víctimas uno por uno.

uno por uno. Se guardan momentos de silencio a las horas exactas de los impactos.

a las horas exactas de los impactos. Por la noche, se proyecta la instalación artística «Tributo en Luz«, que ilumina el cielo con dos columnas de luz en memoria de las torres desaparecidas.

Similares actos tienen lugar en el Pentágono y en Shanksville, Pensilvania, donde se estrelló el cuarto avión.

Conmemoración convertida en acción solidaria

Además de los actos oficiales, el 11-S se ha transformado en una jornada de servicio comunitario y voluntariado en Estados Unidos. Muchas comunidades organizan actividades caritativas y humanitarias para honrar el legado de las víctimas y el heroísmo de quienes respondieron aquel día.

Bomberos, policías, paramédicos y ciudadanos que arriesgaron sus vidas son recordados como héroes nacionales.