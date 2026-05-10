Francisco Javier García Fernández, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que para esa organización derrotar electoralmente al Partido Revolucionario Moderno (PRM) dentro de dos años requiere presentar un candidato presidencial con la estirpe de “jinete pura sangre”.

Parafraseando al expresidente Danilo Medina cuando señaló que el PLD tenía listo el caballo y que solo le faltaba el jinete, el aspirante presidencial peledeísta observó que el mismo no puede ser un “penco”, porque perdería las elecciones previstas a celebrarse en mayo de 2028.

Dijo que en medio de una coyuntura difícil como la que atraviesa la República Dominicana, aspirar a la Presidencia de la República constituye una cuestión de extrema seriedad, que debe estar reservada a quienes quieran trabajar intensamente y demostrarle a la población un deseo verdadero de alcanzar esa posición.

García Fernández emitió esas consideraciones al pronunciar un discurso ante una multitud durante una actividad en Puerto Plata, organizada por los principales dirigentes del PLD en esa demarcación y representantes de diversos sectores de la sociedad puertoplateña.

Manifestó que la candidatura presidencial en un partido del nivel del PLD, no se consigue a control remoto ni desde un escritorio con aire acondicionado ubicado en una oficina privada.

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El dirigente peledeísta afirmó que, en su caso particular, desde el 24 de julio del año 2024 viene socializando con la gente acerca de las grandes problemáticas del país, dentro y fuera del territorio nacional y en el exterior donde viven muchos dominicanos, explicando las razones por las que desea dirigir los destinos de la nación.

Aseguró que se convertirá en el próximo Presidente de la República, “a fin de revertir el panorama de calamidades por las que atraviesa el pueblo dominicano y devolver la época de bienestar que vivió durante los gobiernos del PLD».