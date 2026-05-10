La Policía Nacional informó este domingo que un presunto delincuente identificado como Sebastián Peña, alias “Pulilla”, murió tras enfrentar a tiros a una patrulla policial durante el desarrollo de la denominada “Operación Bloques del Este”, desplegada en distintas zonas del Gran Santo Domingo y la región Este del país.

La información fue ofrecida durante una rueda de prensa en el Palacio de la Policía por el vocero de la institución, Diego Pesqueira.

Según el informe, en la operación fueron capturados tres dominicanos y un nacional haitiano, considerados altamente peligrosos, además de ocupar un fusil AR-15, tres pistolas, cientos de cápsulas, cargadores de alta capacidad, chalecos antibalas y pasamontañas.

También fueron ocupadas varias jeepetas presuntamente utilizadas en homicidios, raptos, atracos y otras acciones criminales.

Operativo abarcó varias provincias

La Policía explicó que “Operación Bloques del Este” contó con la participación de aproximadamente 200 efectivos policiales, unidades tácticas, equipos élites, tecnología avanzada y miembros del Ministerio Público.

El radio de acción incluyó Santo Domingo Este, Boca Chica, Juan Dolio, San Pedro de Macorís y la zona rural del municipio de Consuelo.

De acuerdo con los investigadores, se realizaron más de 322 diligencias investigativas, labores de inteligencia, entrevistas a testigos oculares, experticias forenses y científicas, así como allanamientos judiciales.

Identifican al fallecido

El occiso fue identificado como Sebastián Peña, alias “Pulilla”, de entre 25 y 30 años, residente en el barrio Alegría, sector Los Tanquecitos, Boca Chica.

La Policía indicó que falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Local Andrés Boca Chica, a consecuencia de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego.

El informe preliminar señala que el enfrentamiento ocurrió cuando agentes daban seguimiento a una jeepeta Chevrolet roja vinculada al asesinato de Fray José Alcántara Zapata y/o Fray José Alcántara Báez, de 37 años, ultimado el pasado 6 de mayo en Andrés, Boca Chica.

Arrestos y ocupación de armas

Las investigaciones condujeron a los agentes hasta el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la avenida Charles de Gaulle, donde fueron detenidos Miguel Antonio Núñez Camilo, alias “Miguel” y/o “Villa Mella”; Alexander Peña Díaz, alias “El Campesino”; Bienvenido de Oca, alias “Tatuaje”; y Fausto Enmanuel Castillo de los Santos, alias “El Menor”.

A los detenidos les fueron ocupadas tres pistolas calibre 9 milímetros que portaban de manera ilegal.

La Policía indicó que los arrestados eran dirigidos por el prófugo internacional Nelson Rafael Frías Díaz, alias “El Mello”, quien se encuentra de manera ilegal en Estados Unidos y es considerado de alta peligrosidad.

Ubicación de “Pulilla”

De acuerdo con el reporte policial, durante las entrevistas los detenidos señalaron que el fusil utilizado en el homicidio de Fray José Alcántara estaba en poder de “Pulilla”, indicando además el lugar donde podía ser localizado.

Posteriormente, agentes se trasladaron a la carretera Mella, kilómetro 36, en Jubey, Boca Chica, donde observaron al hoy occiso caminando con un fusil marca USMC, modelo AR-15, calibre 5.56 milímetros, envuelto en un abrigo negro.

Según la versión oficial, al notar la presencia policial, “Pulilla” abrió fuego contra las unidades operativas de la DICRIM, produciéndose el enfrentamiento en el que recibió las heridas mortales.

Vinculan grupo a homicidios y atracos

La Policía estableció que “Pulilla” formaba parte de la estructura criminal “Los Fantasmas”, dirigida por Nelson Rafael Frías Díaz, alias “Mello” y/o “Flaco Free”, y por Deivy Rosado, alias “El Gordo”, señalados como coordinadores de homicidios, secuestros, atracos organizados y otras acciones delictivas.

Asimismo, informó que Alexander Peña Díaz, alias “El Campesino”, admitió haber participado en el asesinato de Fray José Alcántara, alegando que recibió RD$150,000 para ejecutar el crimen, motivado presuntamente por represalias vinculadas a conflictos criminales ocurridos en La Romana y San Pedro de Macorís.

Integrantes de banda «Los Fantasmas»

Los detenidos también fueron señalados por dos ciudadanos estadounidenses como responsables de despojarlos de documentos personales, teléfonos celulares y US$10,000 en efectivo durante un asalto perpetrado el pasado 5 de mayo.

Parte de los objetos robados fueron recuperados en poder de uno de los arrestados.

Evidencias ocupadas

En una de las jeepetas ocupadas fueron encontrados pasamontañas, cargadores de alta capacidad, un cargador tipo tambor, más de 140 cápsulas de distintos calibres y prendas de vestir presuntamente utilizadas en hechos delictivos.

La Policía informó que continúa profundizando las investigaciones para localizar a otros posibles integrantes de “Los Fantasmas”, incluyendo al haitiano indocumentado Rodney Dumesle, señalado como presunto colaborador logístico de la organización.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), mientras las evidencias ocupadas permanecen bajo custodia del Ministerio Público y de la Policía Científica.