Alimentos con mala fama, pero buen corazón

Si te pregunto: “¿Te gusta el molondrón?”, apuesto a que inmediatamente haces un gesto de desagrado. Y no eres el único: hay alimentos que cargan con una mala fama, por su sabor o simplemente por su textura, aunque en realidad estén llenos de beneficios para la salud.

En la gran mayoría de los casos, detrás de un vegetal juzgado injustamente, se esconden esas vitaminas, minerales y propiedades que el cuerpo necesita. Conocerlos mejor puede cambiar nuestra percepción y ayudarnos a tomar la decisión de agregar a la lista del supermercado más opciones saludables que antes pasábamos por alto.

Estos son los “incomprendidos” de la cocina, que podrían estar en tu lista de alimentos “no agradables” y que no deberían estarlo:

Molondrón: sabemos que, por su textura babosa, está de número uno, entre los alimentos que no a todos les agrada, pero es rico en fibra, vitaminas A, C y K, además de minerales como magnesio y calcio. Ayuda a la digestión y puede contribuir al control del azúcar en sangre.

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Tayota: muchos la descartan porque afirman que “no tiene sabor” y es “aguada”; sin embargo, este vegetal es bajo en calorías e hidratante. Es ideal para bajar de peso, mejorar la digestión y ayudar a controlar los niveles de azúcar y colesterol. Además, si el problema es su sabor desabrido, absorbe muy bien los sabores de otros ingredientes.

Acelga: aunque seguro es el vegetal que menos miras en el supermercado, la acelga ayuda a regular la función intestinal y mantener la salud del sistema digestivo, evitando problemas como el estreñimiento. Está cargada de vitamina K, vitamina A, magnesio, vitamina C, manganeso, hierro, vitamina E y potasio.

Berro: esta la conocemos muy bien, pues en cada gripe o resfriado mamá o la abuela recurrían a preparar un té de berro, para “sacar” la flema de nuestros pulmones. Esto es una muestra de que sus hojas son pequeñas, pero potentes. El berro destaca por su alto contenido de antioxidantes y vitamina C, K, A y E. Fortalece el sistema inmunológico y contribuye a la salud de los huesos, la piel y la visión.

Rúcula: su amargura puede ser la parte que algunos odian, pero otros aman. Tiene un alto valor nutricional, es baja en calorías y rica en antioxidantes, especialmente vitaminas A, C y K. Fortalece el Sistema Inmunológico, ayuda a prevenir el estreñimiento y ayuda a cuidar la salud cardiovascular.

Después de conocer sus propiedades, y con un giro en sus preparaciones, estos alimentos pueden convertirse en el favorito de tu cocina. ¿Le das una segunda oportunidad?