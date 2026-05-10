Decenas de personas se concentraron este domingo en el Parque Independencia para realizar una protesta pacífica contra la contaminación sónica y exigir a las autoridades el cumplimiento de las leyes que sancionan los ruidos nocivos.

Residentes, juntas de vecinos y colectivos sociales acudieron al lugar portando pancartas y letreros alusivos a la lucha, reclamando mayor intervención de las autoridades frente a los altos niveles de ruido en sectores residenciales, colmadones y actividades recreativas, al considerar que la situación afecta la convivencia y la tranquilidad ciudadana.

“Es una manifestación pacífica. Nosotros estamos aquí porque queremos que las autoridades por fin ya cumplan con su rol, ya que nosotros estamos viendo de que las víctimas se convierten en victimarios y los derechos humanos de nosotros es estar en paz. Es una responsabilidad de nuestras autoridades que se cumpla la ley. La 90-19 y la 64-00 que son en contra de los ruidos nocivos y molestosos. Esta es la razón por la que estamos aquí porque no están haciendo absolutamente nada”, expresó Rosmery Bonifacio, del colectivo «Vecinos contra el ruido».

Bonifacio sostuvo además que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, “empezó muy bien queriendo hacer cumplir la ley”, y afirmó que ciudadanos respaldan las medidas dirigidas a garantizar la tranquilidad en los barrios.

“Nosotros los ciudadanos decentes apoyamos 100% todo lo que está haciendo la ministra a favor de la tranquilidad y la paz de los barrios y de los ciudadanos”, agregó.

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Durante la actividad, los manifestantes insistieron en que el ruido excesivo se ha convertido en un problema de salud y convivencia social en el país.

“La República Dominicana es una situación muy difícil por el tema del ruido. Como ustedes pueden ver, el ruido ha afectado completamente la convivencia. Recordemos que la procuradora Yeni Berenice Reynoso en su rendición de cuentas hablaba que de cada 10 homicidios seis son por violencia social. El ruido nos ha vuelto violentos y lo vivimos al día día”, manifestó Bianca Abreu, quien se identificó como periodista.

Abreu señaló que muchos ciudadanos irrespetan los horarios permitidos para actividades y remodelaciones, además de exceder los niveles de sonido establecidos por la ley.

“Tenemos una ley, tenemos una legislación que es la ley 90-19 pero que no se cumple. Estamos pidiendo un fortalecimiento de la jurisdicción y que sea específica de la Procuraduría de Medio Ambiente para que combata estos delitos. Señores, el ruido es un delito medioambiental. Son 5000 denuncias al mes”, afirmó.

La manifestante agregó que la Procuraduría de Medio Ambiente “no da abasto” ante la cantidad de denuncias relacionadas con contaminación sónica y pidió fortalecer el régimen de consecuencias contra quienes violen la normativa.