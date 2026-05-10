Las históricas batallas entre República Dominicana y Puerto Rico en el baloncesto caribeño tuvieron en José -Piculín- Ortiz a uno de sus grandes protagonistas.

Piculín no solo fue una inspiración y motivación para los jóvenes basquetbolistas de Borinquen, también sirvió de inspiración para muchos dominicanos de su época.

Esos épicos enfrentamientos entre boricuas y quisqueyanos en las décadas de los 80 y 90 se remontan a categorías menores en los años 70. Desde entonces, Piculín comenzaba a demostrar el nivel que más adelante lo convertiría en una leyenda del baloncesto caribeño.

Puedes leer: Muere José -Piculín- Ortiz, leyenda del basket de Puerto Rico

Su presencia obligaba a los hombres grandes de la selección dominicana a exigirse al máximo para intentar detenerlo. Sin embargo, de esa intensa rivalidad también nació una amistad marcada por el respeto.

Al igual que los puertorriqueños, ex jugadores dominicanos que adversaron a Piculín lo despiden con tristeza y recuerdan esos emblemáticos partidos que sostuvieron.

Grillo Vargas

Uno de sus más acérrimos rivales en el área del Caribe lo fue José -Grillo- Vargas, quien recuerda al fenecido Ortiz desde categorías menores.

“Con Piculín aprendí lo que era representar a mi país, viéndolo con Puerto Rico disputar tantas competiciones internacionales. Verlo como abanderado de una delegación en unos Juegos Olímpicos me hizo soñar con serlo yo también por mi país”, manifestó Grillo Vargas.

“Inspiró el orgullo latinoamericano de los jugadores y fanáticos”, añadió.

Boyón Domínguez

José -Boyón- Domínguez lo recuerda como el hombre impenetrable e indefendible en la zona pintada cuando tenían que medirse contra Puerto Rico.

“Eran unos partidos donde los hombres grandes de nuestro equipo tenían que trabajar bien duro contra Piculín”, señala Boyón.

“Sin temor a equivocarme es el mejor jugador que ha dado Puerto Rico”, asegura.

Evaristo Pérez

Evaristo -Felo- Pérez describió que entabló “una amistad sincera, de cariño y respeto” con Piculín en 1979 cuando ambos jugaron para San Germán en Puerto Rico.

Más allá de la rivalidad en el tabloncillo, Evaristo relata que en cada evento en el que se iban a enfrentar, Piculín siempre le obsequiaba un presente. “La última vez que nos vimos, nos dimos un fuerte abrazo”.

“Cada vez que nos veíamos mostramos una amistad pura y sincera”.

Maíta Mercedes

José -Maíta- Mercedes lo describió como un jugador impresionante, por el nivel que le dio a los torneos regionales y continentales.

“Fue una figura que le dio nivel al baloncesto de Puerto Rico y fue clave en el mejor momento que tuvieron los boricuas, porque siempre había que pensar en cómo dominarlo para ganarle a ese equipo”, expresó Maíta Mercedes.

“Fue un jugador preponderante para el baloncesto internacional”, resalta.

Tito Horford

Tito Horford, quien midió fuerzas contra Piculín en diferentes niveles del baloncesto, incluyendo categorías juveniles y la NBA, lo define como “una leyenda”.

“De verdad que enterarnos de la muerte de Piculín es algo que nos llena de mucha tristeza”, indica Horford.

“Para nosotros él fue un verdadero ícono del baloncesto a su máximo nivel”, resalta.

Con la partida de Piculín Ortiz, el baloncesto caribeño pierde a una de sus figuras más emblemáticas y respetadas de todos los tiempos.