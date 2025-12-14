William Durán Jerez es condenado a siete años por la justicia estadounidense

William Durán Jerez General retirado

Su extradición y condena a 7 años de prisión por narcotráfico por un tribunal de Florida, en adición al decomiso de bienes, es otro espejo en el que deben verse quienes se dedican a acciones contrarias a las leyes. Ninguna razón justifica, y menos en alguien llamado a cumplir y hacer cumplir reglas, esos malos pasos.

Javier Milei Presidente de Argentina

Las turbulencias no dejan de amenazarlo con todo y que comienza la segunda mitad de su mandato con un panorama más despejado por el triunfo que, gracias al salvataje y el respaldo de Donald Trump, alcanzó en las elecciones legislativas. De todas maneras tendrá que negociar o sonsacar opositores para impulsar sus reformas.

Puedes leer: Wander Franco enfrentará un nuevo giro judicial tras irregularidades en su caso

Rafael Felipe Núñez Obispo emérito de Barahona

Su muerte a los 87 años de edad ha causado un hondo pesar dentro y fuera de la Iglesia católica. Su misión pastoral quedó patentizada en sus servicios sociales y en sus reclamos a favor de una sociedad más justa. En todas las parroquias en las que sirvió se caracterizó por el sentido humano que impregnó a sus prédicas.