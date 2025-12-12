Wander Franco enfrentará un nuevo giro judicial tras irregularidades en su caso

Wander Franco Pelotero profesional

Las relaciones que por inmadurez o lo que fuera sostuvo con una menor de edad no solo lo ha apartado de su promisoria carrera, sino que lo tiene metido en un lío judicial cada vez más complejo. La sentencia en primer grado ha sido anulada por una corte por irregularidades. Ahora no se sabe cuál será el desenlace del caso.

Luis Arce Expresidente de Bolivia

Con un poder judicial todavía tan sometido al Ejecutivo, detenciones como la suya para ser interrogado por corrupción se prestan siempre a conjeturas. Por lo regular las siempre molestosas intervenciones judiciales se atribuyen a persecución política. Es una de las razones por las cuales la Justicia tiene que actuar con base sólida.

Osmar Benítez Presidente de JAD

En sus 41 años de fundada la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) puede enorgullecerse de sus significativos aportes al campo. Gracias al respaldo de todos los sectores, así como a la dinámica de sus propulsores y directivos la entidad ha ayudado a revolucionar la producción y el comercio agrícola.