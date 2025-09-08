Como en un encuentro mensual entre madre e hija, Melba Segura de Grullón comparte el día ocho de cada mes un mensaje cargado de nostalgia y esperanza. En él recuerda a su hija Alexandra, fallecida en la tragedia del Jet Set el 8 de abril, y destaca el impacto de su legado social.

Cinco meses después del colapso del techo de la discoteca, que le arrebató a su hija y a su yerno Eduardo Guarionex Estrella, la madre sigue encontrando en la acción y en los proyectos sociales un espacio para mantener viva su memoria.

En su más reciente mensaje, compartido en su cuenta de Instagram, Melba recordó con emoción la aprobación de las primeras becas del Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón hace dos semanas, lanzado en honor a su hija.

“Menos de un mes ha pasado de entonces y ya aprobamos las primeras becas ALE para Estefanit, Elian, Osiris, Luis, Lía, Megane, Paola, Eva, Giani, Digna, Laura, Junior, Nelfa, Orlando, Pamela, José, Paula, Isabela y María. Tu energía y tus deseos de hacer el bien se hacen realidad”.

Publicación de Melba S. de Grullón.

El acto de lanzamiento, celebrado el 21 de agosto, reunió a familiares, amigos, autoridades y líderes del sector educativo y privado.

“Tu hermosa imagen en la pantalla llenó aquel salón con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, los padres de Eduardo Guarionex, ministros, la alcaldesa de Santo Domingo, más de 14 rectores y representantes de las universidades del país”, recordó la madre.

Entre el dolor de fechas significativas que han pasado sin su hija, como su cumpleaños y su primer aniversario de bodas, Melba se aferra a la fe: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).

«Qué desolador ha sido en estos cinco meses ver pasar tu primer aniversario de bodas, tu cumpleaños y mi cumpleaños sin ti, físicamente», escribió.

El colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril, además de dejar víctimas fatales y heridos, provocó una profunda conmoción social y dio inicio a investigaciones que aún siguen su curso.