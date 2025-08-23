Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón: un homenaje con impacto educativo

La creación del Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón, en tributo a la joven que falleció junto a su esposo, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, en el colapso de la discoteca Jet Set, constituye una demostración de amor de una madre a su hija, más aun si se trata de una progenitora que ha dedicado su vida a servir a comunidades vulnerables.

Doña Melba Segura de Grullón, presidenta de la Fundación Sur Futuro, mitiga su desconsolación con su propio remedio humanístico que por muchos años provee a quienes sufren aflicción de injusticia. El Fondo beneficiará en lo inmediato a 14 estudiantes universitarios sobrevivientes o familiares de víctimas de la tragedia, quienes han sido admitidos en diferentes universidades.

Puedes leer: Escuelas de Santiago sacrifican jornada extendida

Además de brindar oportunidades de formación académica, la nueva entidad patrocinará proyectos de promoción cultural en beneficio de comunidades marginadas. La solidaridad de doña Melba se asienta sobre colectividades apartadas de la región sur donde su fundación emprende proyectos relacionados con preservación del medio ambiente, producción de agua para riego, escuelas, viviendas y convivencia comunitaria.