«A Strange Loop» hace historia en los Tony, «Company» gana 5

NUEVA YORK (AP).- “A Strange Loop”, una obra irreverente y sexualmente franca, sobre la experiencia negra y gay se llevó el trofeo a mejor musical en los Premios Tony el domingo, mientras que los votantes celebraron una de las temporadas más racialmente diversas de Broadway al elegir una voz negra revolucionaria.

La obra de Michael R. Jackson de 2020, galardonada con el Pulitzer, es una travesía teatral metaficcional, una obra sensible sobre un hombre negro gay que escribe un musical sobre un hombre negro gay. Jackson se llevó el premio a mejor libreto. Muchos de los otros premios de la noche se dividieron entre varias producciones.

La victoria de un musical con una producción más modesta ante ofertas más comerciales continua una tendencia reciente, como cuando el musical íntimo “The Band’s Visit” superó a “Frozen”, “Mean Girls” y “SpongeBob SquarePants” en 2018 o cuando “Hadestown” superó a “Tootsie”, “Beetlejuice” y “Ain’t Too Proud” un año después.

“A Strange Loop” se impuso ante “MJ”, una obra biográfica musical sobre el Rey del Pop, en la categoría principal de la noche, aunque el musical de Michael Jackson se llevó cuatro Tony, incluyendo mejor coreografía. Myles Frost hizo el paso del hombre en la Luna con su estatuilla al llevarse el premio a mejor actor en un musical por interpretar al famoso cantante, convirtiéndose en el galardonado más joven en esa categoría.

“Mamá, ílo logré!”, dijo. Frost, de 22 años, debutó con “MJ” en Broadway, e interpreta a Jackson con una voz aguda y susurrante, coquetería al estilo de Lady Diana y mucha potencia en sus emblemáticos bailes y cantos. “Sanemos al mundo”, dijo Frost desde el escenario con un aire de Jackson.

Joaquina Kalukango ganó el Tony a mejor actriz en un musical por su trabajo en “Paradise Square”, una obra sobre inmigrantes irlandeses y estadounidenses negros que tratan de sobrevivir en Nueva York cerca de la época de la Guerra Civil. Previamente en la noche, volvió locos a los asistentes a la ceremonia con una impresioante interpretación de “Let It Burn” del musical.

Una reposición de “Company” de Stephen Sondheim, en la que se invierten los géneros de los personajes principales, demostró el cariño que Broadway tiene por el fallecido compositor al obtener cinco estatuillas, incluyendo mejor reposición de un musical.

El elenco de «Company» durante su presentación en la 75a entrega anual de los Premios Tony el 12 de junio de 2022 en el Radio City Music Hall en Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP)

“Company” es una exploración sobre los sentimientos encontrados de una persona soltera ante el compromiso, que tradicionalmente se enfoca en un soltero de 35 años. En esta ocasión era sobre una soltera y los sexos de varias parejas también estaban cambiados.

Marianne Elliott hizo historia en los Tony al convertirse en la única mujer que ha ganado tres Tony por dirección, el más reciente por “Company”. Agradeció a Sondheim por permitirle poner a una mujer “al frente y al centro”. Dedicó el premio a todos los que han luchado por mantener los teatros abiertos.

Patti LuPone ganó el premio a mejor actriz de reparto en un musical por su trabajo en la reposición. Agradeció a las autoridades que lucharon contra el COVID-19 en su discurso. Matt Doyle ganó el premio a mejor actor de reparto en un musical por “Company”.

“The Lehman Trilogy”, que abarca 150 años y dura tres horas y media, sigue a una familia en la crisis financiera de 2008. Se impuso como mejor obra nueva y le dio a Sam Mendes el premio a mejor director de una obra, elogiando la temporada por su “descontrolada creatividad”.

Una de las tres estrellas de la obra, Simon Russell Beale, ganó el premio a mejor actor en una obra y agradeció al público por ir a ver a un trío de actores británicos contando una historia de Nueva York.

Deirdre O’Connell ganó como mejor actriz en una obra por su trabajo en “Dana H.”, sobre una mujer real secuestrada por un exconvicto y supremacista blanco. O’Connell nunca habla en la obra, en cambio, hace sincronización labial con una grabación de la superviviente. El domingo O’Connell instó al público a ignorar las opciones seguras y “hacer arte raro”.

“Take Me Out” ganó el premio a mejor reposición y el astro de “Modern Family” Jesse Tyler Ferguson ganó el Tony a mejor actor de reparto en una obra por su papel en ella. “Mamá, papá, gracias por dejarme mudarme a Nueva York cuando tenía 17 años. Les dije que iba a estar bien”, dijo Ferguson, quien también agradeció a su suplente y a su esposo.

La maestra de ceremonias Ariana DeBose comenzó su número en la ceremonia con un traje blanco brillante y un sombrero de ala ancha, bailando y cantando “This Is Your Round of Applause”, en la que mezcló fragmentos de favoritas del teatro musical como “Chicago”, “The Wiz”, “Evita”, “Rent”, “Hair”, “Cabaret”, “Hairspray” y “West Side Story” (“Amor sin barreras”), cuya más reciente versión en cine le valió el Oscar.

Todavía jadeando mientras daba la bienvenida a los espectadores, DeBose, quien encantó al público al cantarle al oído a Andrew Garfield, dijo que esta era la temporada en la que “Broadway recuperó su onda”.

Phylicia Rashad ganó como mejor actriz de reparto en una obra por “Skeleton Crew”. La obra de Dominique Morisseau sobre la inseguridad de los trabajos industriales se desarrolla en una ensambladora de autos en Detroit. “Es maravilloso presentar la humanidad en su totalidad”, dijo Rashad.

Estos Tony también vieron nacer a la más reciente estrella EGOT, el acrónimo usado para los artistas que han sido galardonados con el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. Jennifer Hudson se sumó al grupo de élite el domingo cuando “A Strange Loop” ganó como mejor musical. La actriz es productora de la obra.

En cambio, una reposición estelar de la obra clásica “The Music Man” con Hugh Jackman y Sutton Foster se fue con las manos vacías a pesar de tener seis nominaciones y ser un éxito en taquilla, recaudando regularmente más de 3 millones de dólares a la semana.