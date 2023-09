Entregan Premios a la Moda Dominicana 2023

El diseñador dominicano Leonel Lirio recibió el “Gran Galardón”, máximo premio que entrega Premios a la Moda Dominicana (PMD) 2023, durante la gala que se llevó a cabo en el teatro La Fiesta del hotel Renaissance Jaragua.

En esta ceremonia anual, que se realiza con el objetivo de reconocer a los mejores exponentes de la moda, la confección y la pasarela dominicana, también se reconoció el trabajo de Reading Pantaleón, asesor de imagen, celebrity y fashion stylist; Mónica Mendoza, maestra y artista del maquillaje; Marisol Henríquez, prestigiosa diseñadora dominicana; Helen Blandino, un referente de moda, reconocida como “Icono de la Moda; Tita Hasbún, comunicadora, publicista y entrepeneur; Cherny Reyes, periodista, publirrelacionista, docente, crítico y analista de tendencias; Nery Díaz, creadora de Gatsby Dominicana y asesora de reinas de belleza y Farah Cabrera, una leyenda en el diseño nacional.

Stalin Victoria, CEO de Premios a la Moda Dominicana, expresó su satisfacción de poder promover la creatividad y el trabajo de todos los talentos que se involucran en el mundo de la moda.

Te puede interesar leer: Premios a la Moda Dominicana se entregarán en septiembre

Agradeció a los que confiaron en esta propuesta, al jurado por su entrega y empeño, y a los auspiciadores por creer en el talento dominicano.

“Nos sentimos plenos de contar con el apoyo de tantos auspiciadores que han creído en este nuevo concepto de premiación”.

Se presentaron las recientes colecciones de Giannina Azar, Mildred Veras, Joel Reyes, Bride to Be y desde New york, Abigail Silverio y Renato Dicent.

Alex Macías y Gaby Desangles fueron los presentadores del premio, mientras que Lowensky Natera y Marielle A. Puello condujeron la alfombra roja.